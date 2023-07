Edra é convidado para homenagem aos 50 anos do Salão Internacional de Humor de Piracicaba

CARATINGA – O Salão Internacional de Humor de Piracicaba completa, neste ano, meio século de fundação. Para celebrar a data, foi criada a exposição virtual “50 Anos 50 Mãos”, composta por 50 obras/releituras do logotipo da mostra internacional, produzidas por renomados cartunistas e profissionais das artes gráficas que já participaram do evento. Entre os convidados para esta significativa homenagem figura o cartunista caratinguense Elcio Danilo Russo Amorim, o EDRA, que também teve trabalho selecionado na categoria “charge” que estará na mostra competitiva desta edição histórica do evento colocando o nome de Caratinga, mais uma vez, em destaque no cenário do humor gráfico mundial.

Realizado pela Prefeitura, por meio da Semac (Secretaria Municipal da Ação Cultural) e do Cedhu (Centro Nacional de Documentação, Pesquisa e Divulgação de Humor Gráfico de Piracicaba), o Salão Internacional de Humor de Piracicaba está consolidado como uma das vitrines de artes gráficas mais antigas do mundo, nutrindo um espaço de reflexão, discussão e inovação sobre a arte e humor. De acordo com o diretor do Salão, Junior Kadeshi, diversas atividades foram planejadas para a comemoração dos 50 anos da mostra. “É preciso celebrar esse meio século de fundação do Salão, que todos os anos revelam novos talentos e dá visibilidade aos artistas”. Segundo o secretário da Semac, Adolpho Queiroz, exposições no ambiente digital democratizam o acesso ao Salão. “O Salão é piracicabano, mas se desenvolveu com o mundo, cresceu e agora está completando 50 anos, então, é fundamental que pessoas de todos os lugares tenham acesso a ele”, falou. Os trabalhos que compõem a exposição virtual “50 Anos 50 Mãos” são de desenhistas, cartunistas, designers e ilustradores que já foram premiados, integraram comissões organizadoras, comissões de júri, ilustraram cartazes ou tiveram alguma participação de destaque nas edições anteriores. O logotipo do Salão foi criado a partir do troféu desenvolvido por Zélio Alves Pinto, artista gráfico, escritor, caricaturista e ilustrador caratinguense, que foi um dos fundadores do Salão. Entre as releituras disponíveis para visualização no site estão obras assinadas pelos cartunistas brasileiros Laerte, Jal, Paffaro, Rucke e Dálcio e do exterior nome como Angel Boligán, Nani Mosquera, Elena Spina, Pakdel e Túrcios. Elas fazem referência à música erudita, ao circo, ao time de futebol XV de Novembro de Piracicaba, à pandemia e também ao Abaporu, famosa pintura a óleo da artista brasileira Tarsila do Amaral. “Todos os artistas convidados tiveram 100% de liberdade para criar a releitura, cada um com seu estilo e linguagem própria”, comentou o publicitário Mateus Piffer Jr., diretor executivo da agência de conteúdo digital Neurônio Adicional, responsável pelo desenvolvimento do site do Salão e patrocinadora oficial do evento há mais de uma década. Ainda conforme Piffer Jr., o foco do site, que foi repaginado no ano passado, é a interatividade e a originalidade, por isso a composição da exposição “50 Anos 50 Mãos” foi dinâmica, com a publicação, a cada 15 dias, da obra de um novo artista. “Planejamos a mostra de modo que a exposição ficasse completa com as 50 releituras justamente agora, às vésperas da abertura da 50ª edição do salão”, explicou.

Os trabalhos podem ser vistos gratuitamente no site do Salão (salao internacionaldehumor.com.br), na aba homônima à exposição e estarão em exposição presencial aberta ao público durante o evento que acontecerá no período de 26 de agosto a 29 de outubro.