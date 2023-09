Conselho Regional de Odontologia luta pelo piso salarial em Caratinga

Reunião contou com participação de toda a comunidade odontológica e do presidente do CRO-MG

CARATINGA- A macrorregião de Caratinga – que abrange mais de 10 municípios – recebeu, na noite de quarta-feira (20), o presidente do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, Raphael Castro.

Durante a reunião, diversas pautas, relacionadas à categoria foram tratadas. O encontro foi aberto para toda a comunidade da área odontológica.

Nilton Ruste de Carvalho Júnior, representante municipal do CRO-MG, relata a importância do evento para os profissionais. “Caratinga é uma macrorregião, pega a abrangência de mais de 10 cidades. Ao trazer o presidente do Conselho para a nossa cidade, para falar o que está sendo feito pelo conselho, falar para todos os profissionais, não apenas o dentista, mas, também para protéticos, auxiliares e estudantes do curso de Odontologia”.

Raphael Castro Mota, presidente do CRO-MG fala sobre a articulação com os municípios. “Em Governador Valadares já temos fomentado esse tipo de conversa, em várias regiões do estado. Buscamos passar um pouco do que o Conselho vem realizando no estado, projetos sociais, preocupação com o ensino, qualidade da odontologia. Um pouco das relações do piso salarial que é uma luta nossa”.

As relações do piso salarial – uma luta do Conselho desde 2018 e que, hoje, conta com mais de 530 ações do Estado e que estão sendo discutidas no STF – foram abordadas durante o encontro, como explica Cassio Rocha Braga, gerente de relações institucionais e governamentais do CRO-MG. “A função do conselho é fiscalizar e regulamentar a profissão. Mas, tendo em vista essa necessidade, o Conselho também tomou essa parte. Com muito orgulho, estou no Conselho desde 2020, tenho acompanhado então essa articulação com os municípios pelo cumprimento do piso salarial. Buscamos sensibilizar o gestor público sobre essa importante profissão, em decorrência disso temos conseguido grandes vitórias. Aqui não vai ser diferente, no município de Caratinga já temos tentado contato com a gestão, existe um processo solicitando o cumprimento”.

Na ocasião, foi falado, ainda, sobre a plataforma CUBO (Custo Unitário Básico Odontológico), importante referencial no questionamento dos valores pagos pelos convênios, como cita Cleso André Guimarães, assessor da diretoria do CRO-MG. “Caratinga é uma cidade que considero grande. Temos mais de 120 dentistas aqui na cidade. No entorno também tem um volume considerável. E tem muita gente formando. O Conselho se preocupa em valorizar a profissão, a Odontologia está passando por uns percalços, principalmente, na parte de convênios. O recém-formado busca convênios para montar a clientela dele e eles estão com a tabela baixa. Estamos desenvolvendo uma plataforma que vai ajudar a classe a fazer a gestão financeira/administrativa do consultório, para ter subsídios para negociar contratos. Antigamente eram poucos dentistas, era mais fácil montar o consultório e agenda. Hoje a competição está maior, então, essa plataforma vai ajudar na gestão”.