Conselho Municipal de Turismo e Fundo Municipal do Turismo são criados em Inhapim

INHAPIM – Na manhã desta última quarta-feira (1), na sede da Prefeitura de Inhapim, o prefeito Marcinho concedeu posse aos primeiros membros do Conselho Municipal de Turismo – COMTUR, sendo composto por integrantes do governo e da sociedade civil organizada, conselho este que irá gerir o Fundo Municipal do Turismo – FUMTUR, e participar ativamente das políticas públicas voltadas para o desenvolvimento turístico do município no período de 2023/2025.

A composição do Conselho Municipal do Turismo conta com 20 membros sendo eles: Astrid Maciel Motta (presidente), Maria da Penha Faria, Ronilson Leite Flamini, Rosmar dos Santos Martins, Adilson Lima Mendes, Josiane Matias dos Santos Barbosa, Evaldo Maurílio Faria de Oliveira, Paulo Ricardo Santiago Zeferino Tristão, Leilamar Pires Gonçalves Santos, Marsonnilo de Souza Ferreira, Kelem Tatiane Rocha (vice-presidente), Elianderson Lopes Loures, Alysson de Almeida Ribeiro, Walascy Vinício da Costa.

Segundo a diretora de turismo do município de Inhapim, Astrid Maciel Motta, a instalação do Conselho Municipal de Turismo e a criação do Fundo Municipal do Turismo é de fundamental importância para que seja dado o pontapé inicial no fomento das políticas públicas que envolvem os atrativos turísticos do município; “O Conselho é fundamental para a participação da sociedade civil nas ações e proposição de ações voltadas para o desenvolvimento do turismo em nosso município. É a participação democrática na formulação de programas e projetos representando os vários segmentos da sociedade que compõem o Conselho, sendo o espaço adequado para discussão de propostas com a realidade local”, explicou.

Já o prefeito Marcinho disse que a instalação do Conselho Municipal do Turismo fortalece a participação democrática na formulação e na implementação de políticas públicas para o turismo municipal, possibilitando aos inhapinhenses, maior contato com sua história, seu patrimônio e sua riqueza cultural e natural. “Com a instalação do Conselho Municipal do Turismo criamos um canal efetivo de participação que permite estabelecer uma maior aproximação do Poder Público com a Sociedade Civil Organizada. O controle democrático das políticas públicas de turismo é um direito legítimo de todo cidadão. Deve ser exercido com a efetiva participação de representantes da sociedade nos conselhos municipais”, finalizou o prefeito.

Assessoria de Comunicação