Conheça projetos e expectativas do novo chefe do IMA Caratinga

CARATINGA- Executar políticas públicas de defesa agropecuária. Impulsionar o crescimento e o desenvolvimento sustentável do agronegócio, em benefício da sociedade. Esses são alguns dos objetivos do IMA, o Instituto Mineiro de Agropecuária.

O escritório seccional do órgão em Caratinga está sob novo comando, o chefe é o técnico em Agropecuária Carlos Sabino. Ele fala sobre sua experiência, frisa o papel do IMA e projetos para a região.

Fale um pouco sobre sua experiência e atuação profissional.

Sou técnico em Agropecuária, o cargo que me deu possibilidade de entrar no Instituto Mineiro de Agropecuária em 2008. Já são 15 anos no IMA, que é um órgão responsável pela defesa sanitária animal e vegetal do estado. Tem uma diversidade muito grande de atividades e ações, nesses 15 anos, tive a oportunidade de passar por todas as atividades praticamente do órgão. Sou também graduado em Geografia e tenho pós-graduação em Gestão Ambiental e Filosofia das Religiões.

Qual a área de atuação do IMA Caratinga e qual tem sido seu foco desde que assumiu o escritório?

Aqui em Caratinga, nosso escritório seccional está situado à Praça Jones de Oliveira Pena, 200, Bairro Limoeiro e tem nove municípios sob sua jurisdição. Quero agradecer a minha colega de trabalho Márcia Pereira de Andrade, que ficou na chefia durante 18 anos, com grande experiência nas atividades. E, desde setembro, quando assumi, conto uma equipe muita bacana, interagida, com técnicos, engenheiros agrônomos e médicos veterinários e continuando com as atividades, que são inspeção de produtos de origem animal; fiscalização de estabelecimentos, que comercializam produtos agropecuários, sementes, agrotóxicos e a parte da fiscalização da defesa sanitária animal. Temos mais de duas mil propriedades cadastradas no rebanho que está chegando a 100 mil cabeças. E a questão também da acessibilidade do público externo, o objetivo é facilitar.

Minas avança rumo à conquista do status de livre de febre aftosa sem vacinação. Como tem sido o trabalho do IMA nessa conscientização do produtor?

Estamos conscientizando os produtores. Essas pouco mais de duas mil propriedades rurais cadastradas no nosso escritório, estamos atualizando o cadastro e divulgando, porque para continuarmos mantendo o status de livre de febre aftosa, o produtor tem que estar atualizando seu rebanho, informar animais nascidos e que morreram. E na questão da movimentação também dos animais com a guia de trânsito animal. Outra coisa na questão da acessibilidade, praticamente todos os municípios, com a exceção de três, mantemos convênios, existem os escritórios municipais com servidores do município, que tem o atendimento para os produtores. E estou negociando com os dois sindicatos, dos Trabalhadores e Produtores, um convênio para que essas instituições possam atender os sindicalizados.

Qual o principal desafio como chefe do IMA?

O agro é uma das atividades da economia mais importante da nossa região e Brasil. Garante a sustentabilidade, a alimentação e o desafio é que somos um órgão de fiscalização, temos que cumprir com as legislações, procedimentos legais e ao mesmo tempo ser parceiro para que todos possam produzir, comercializar e se manter no negócio.

Para finalizar, qual seu recado para a população?

Estou muito feliz de ter tido essa oportunidade de estar como chefe do escritório de Caratinga. É um dos escritórios maiores da região, meu recado é que o produtor, não só o rural, mas, o público em geral, possa ter do IMA, nossos profissionais, como parceiros, para que possamos proporcionar uma qualidade de vida e todos possam ser atendidos com presteza, imparcialidade e encontrar no IMA o que precisa para suas atividades.