Conheça os premiados no 1° Concurso Municipal de Qualidade dos Cafés de Caratinga

CARATINGA- A premiação do 1° Concurso Municipal de Qualidade dos Cafés de Caratinga aconteceu na noite desta quarta-feira (29). As amostras foram analisadas para as categorias natural e cereja descascado. O evento foi realizado pela Prefeitura e a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais (Emater), em parceria com o Sicoob Credcooper.

O secretário de Agricultura Alcides Leite de Mattos destaca que os produtores de Caratinga estão se aperfeiçoando e produzindo cafés competitivos, de qualidade. “Muitos anos atrás preocupávamos muito com a quantidade de café, agora estamos passando por um momento ímpar, com esse primeiro concurso, vendo que a qualidade de café de Caratinga cada vez vem melhorando, os produtores participando, a Emater incentivando, a Secretaria de Agricultura junto. Temos que aproveitar esse momento de entusiasmo. O café da região já está sendo um diferencial, estamos ganhando concurso atrás de concurso, mostrando o potencial da nossa região. E a grandeza do caratinguense, de cada vez mais se lançar aos desafios”.

A produtora Maria Marlene Pereira ganhou em 1º lugar na categoria café natural. Ela fala sobre o trabalho que é realizado, que resultou no produto mais bem avaliado no concurso. “Primeiramente, agradeço a Deus por ter nos dado força, apesar da nossa idade somos produtores de café com muito entusiasmo, gosto. Agradeço muito o trabalho do meu marido, que é o Paulinho Maria e eu dedico ao meu café especial, eu que preparo, olho, não vou para a lavoura colher porque temos a idade suficiente para não enfrentar isso. Mas, agradeço muito aos nossos empregados que nos ajudam direta ou indiretamente, minha secretária Lourdes, minha família que apoia e incentiva. Tem 47 anos que lidamos com café. Agradecemos aos órgãos que nos apoiam como a Emater, o Sicoob e a Prefeitura de Caratinga”.

Aldrin Carlos Regianni Assis, gerente regional da Emater, frisa que a cafeicultura é a principal atividade, a mola propulsora na região. “E o concurso municipal alavanca o concurso regional e estadual. Temos que mostrar essa importância em Caratinga e mostrar que tem café de qualidade. E com esse primeiro concurso mostramos, vamos todo mundo fazer um trabalho bem-feito para que possamos ter o segundo e o terceiro, fortalecendo cada vez mais a cafeicultura da região”.

Confira os ganhadores:

CATEGORIA NATURAL

Corpo Cremoso/Aveludado Nozes

Chocolate Mel

Frutado Caramelo

1° Maria Marlene Pereira Fernandes

Corpo Vinhoso Vinho Branco

Acidez Tartárico Caramelo

Tutti Frutti Mel

2° Marcelo Henrique Gonçalves de Freitas

Corpo denso/licoroso Nozes

Acidez cítrica Castanha

Chocolate Frutado

Caramelo

3° Romildo Côrrea de Oliveira

CATEGORIA CEREJA DESCASCADO

Encorpado Mel

Acidez cítrica Nozes

Chocolate Rapadura

Caramelo Açúcar Mascavo

Castanha

1° Marly Maria de Oliveira Campos

Com corpo Amendoim

Chocolate Castanha

Caramelo Nozes

2° Paulo César Fernandes

Com Corpo Castanha

Acidez Cítrica Mel

Chocolate Amargo Caramelo

3° Arnaldo Damião da Silva