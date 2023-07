Confusão durante jogo de futsal

Prefeitura de Inhapim emite nota de esclarecimento

DA REDAÇÃO – Na noite desta segunda-feira (17), uma partida de futsal, válida pelo Torneio de Inverno de Inhapim, que era disputada no ginásio poliesportivo foi interrompida após uma confusão na arquibancada. As imagens repercutiram nas redes sociais, pois o jogo era transmitido ao vivo pela internet. Diante do fato, a Prefeitura de Inhapim, através da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, divulgou nesta terça-feira (18) nota de esclarecimento.

Segundo a nota da prefeitura, antes do torneio, um ofício foi protocolado, solicitando policiamento para o local durante todos os dias da realização do torneio. A prefeitura também lamentou o episódio e disse que esse não é o intuito do esporte.

“São pessoas que não respeitam ninguém e que uma vez identificados, serão banidos dos espaços destinados ao esporte em nossa cidade. Estamos aguardando que a Polícia Militar de Inhapim possa identificar as pessoas envolvidas e que as mesmas respondam por seus atos”, diz a nota.

A Polícia Militar foi acionada, compareceu ao ginásio para as devidas providências e ficará a cargo dos registros relacionados ao fato.