Relatório mostra que vazão dos rios tende a baixar nos próximos meses por conta do período seco

No Rio Doce, estação de Córrego Novo entrou em estado de atenção a partir de março, em relação a vazões médias diárias

DA REDAÇÃO- Relatório elaborado pelo Instituto Mineiro de Gestão das Águas (Igam) sobre o início do período seco de 2023 mostra que a vazão dos rios em Minas tende a baixar ainda mais nos próximos meses. O objetivo do estudo é dar subsídios aos órgãos públicos para o planejamento integrado e articulado de ações para o enfrentamento desse período de estiagem, que vai de abril a setembro.

Minas Gerais recebe quase a totalidade das chuvas anuais durante os meses de outubro a março. O relatório mostra que, neste último período – compreendido entre o final de 2022 e início de 2023, as precipitações registradas ficaram abaixo do previsto pela climatologia. Além disso, o período chuvoso teve seu final antecipado em praticamente dois meses, uma vez que as chuvas se tornaram escassas já em fevereiro.

Como afluentes do Rio Doce, foram consideradas no estudo as estações Ponte Nova, Fazenda Cachoeira D’antas, em São José do Goiabal; Cachoeira dos Óculos, em Córrego Novo; Rio Piracicaba, em Timóteo; Mário de Carvalho, em Timóteo; Belo Oriente; Naque Velho, em Açucena; Governador Valadares; São Pedro do Suaçuí e Vila Matias, em Mathias Lobato.

Durante o período de janeiro a junho de 2023, foram observadas oscilações nas vazões em algumas estações, dentre elas a “Cachoeira dos Óculos”, afluente do Rio Doce em Córrego Novo, que apresentou vazões oscilando entre o intervalo de mínimas e a faixa normal entre março e abril, e posteriormente ficou dentro do esperado. Por outro lado, as estações Naque Velho e São Pedro do Suaçuí mantiveram-se dentro do intervalo de extremos de mínima a partir de março, e a estação Mário de Carvalho (Rio Piracicaba, em Timóteo) registrou vazões abaixo do esperado a partir de fevereiro.

Em relação ao enquadramento das vazões médias diárias, de acordo com os critérios estabelecidos pela DNCERH/MG nº49/2015, as estações de Córrego Novo, Açucena e São Pedro do Suaçuí entraram em estado de atenção a partir de março, enquanto a estação de Timóteo ficou em estado de atenção a partir de abril. As demais estações mantiveram-se em estado normal até o final do período analisado.

Conforme a deliberação, estado de atenção significa estado de vazão que antecede a situação crítica de escassez hídrica e seu Estado de Alerta, no qual não haverá restrição de uso para captações de água e o usuário de recursos hídricos deve ficar atento para eventuais alterações do respectivo estado de vazões.