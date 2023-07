Atlética Lá Fênix promove amistosos solidários

CARATINGA- O esporte universitário em Caratinga tem se fortalecido ao longo dos anos com a criação de atléticas (associações atléticas acadêmicas) que reúnem estudantes de diferentes cursos de graduação com o objetivo de socialização, prática de esportes e participação em eventos esportivos e sociais.

Neste sábado (15), a Atlética Lá Fênix – Unificada da Rede Doctum de Caratinga juntamente com a Albatroz – Unificada do UNEC realizaram duas partidas amistosas visando a arrecadação de alimentos. Na primeira partida da modalidade futsal masculino, a Albatroz venceu por 10 a 7 a Lá Fênix, já na segunda partida do dia, válida pela modalidade handebol masculino, a vitória foi da atlética Lá Fênix por 21 a 20. Foram arrecadados 55 kilos de alimentos que serão encaminhados para a AME Caratinga.

Os jogos também serviram de preparação para os jogos UVT – Universitário programado para novembro e para o Pré-UVT que acontece de agosto a outubro, que contará com a participação de 10 atléticas de Caratinga.