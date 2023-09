Confirmada morte por febre maculosa de ipatinguenses que pescaram na zona rural de Caratinga

A Vigilância Epidemiológica de Ipatinga confirmou a morte de dois moradores por Febre Maculosa. Os casos estavam em investigação. A vítimas não foram identificadas, mas, são dois homens, com idades de 64 e 29 anos.

O primeiro caso registrado foi o do idoso, que morava no Centro de Ipatinga, e faleceu no dia 23 de julho de 2023. O segundo caso, o morador do bairro Bom Jardim, e morreu no dia 27 de julho.

As vítimas teriam contraído a doença durante uma pescaria no local conhecido como Lagoa Vermelha, em Cordeiro de Minas, distrito de Caratinga.

A vigilância de Ipatinga informou que está intensificando os esforços para fornecer informações atualizadas e garantir a segurança aos moradores.

Febre Maculosa

A Febre Maculosa é uma doença infecciosa, febril aguda e de gravidade variável. Ela pode variar desde as formas clínicas leves e atípicas até formas graves, com elevada taxa de letalidade. É causada por uma bactéria do gênero Rickettsia, transmitida pela picada do carrapato.

Os principais vetores são os carrapatos do gênero Amblyomma, tais como o conhecido carrapato estrela. Entretanto, potencialmente, qualquer espécie de carrapato pode albergar a bactéria causadora da Febre Maculosa, como por exemplo, o carrapato do cachorro.