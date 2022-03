Mulher tem celular roubado e é baleada no peito

CARATINGA – A Polícia Militar foi acionada na tarde dessa segunda-feira (7) por terceiros que socorreram uma mulher que foi vítima de disparos de arma de fogo.

De acordo com o tenente Danilo, as informações são que a vítima de 36 anos, que reside no córrego do Rio Preto, zona rural de Caratinga, estava indo para seu local de trabalho sozinha em sua motocicleta quando passou por dois indivíduos que estavam de capacete, em uma Honda Bros de cor branca.

Conforme o oficial, a vítima disse que foi seguida por esses indivíduos, que em determinado momento a abordaram, anunciaram o assalto e pediram seu celular. A mulher entregou o celular e mesmo assim o garupa que estava armado, efetuou um disparo que a jogou ao chão, e depois mais dois, na região do peito.

A vítima foi levada para a Casa de Saúde União e depois para o Casu, onde passaria por cirurgia. Testemunhas disseram que o autor seria o ex-amásio da vítima. Ele foi localizado e negou sua participação.

A vítima disse aos militares que o ex-amásio não seria o autor, “mas acredita que ele tenha envolvimento, em razão de ameaças passadas que vinha sofrendo”.

Os autores não foram reconhecidos pela vítima e eles não tinham sido localizados até o final dessa edição.