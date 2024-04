COM PLACAS. SEM QUEBRA-MOLAS

Comerciante relata necessidade de redutores de velocidade na Avenida Professor Armando Alves da Silva; Departamento de Trânsito afirma que estudo está em andamento

CARATINGA- A Avenida Professor Armando Alves da Silva, extensão da Avenida Dário Grossi, tem sido um vetor de expansão comercial e desenvolvimento em Caratinga. A exemplo disso, a nova sede administrativa da Prefeitura de Caratinga foi instalada no local, o que vai gerar ainda mais movimento na localidade.

Por outro lado, o local carrega a característica negativa de insegurança, devido aos condutores que passam em alta velocidade, o que faz com que pedestres que utilizam a localidade para prática de caminhada ou corrida, disputem espaço com veículos sem controle. Os riscos de acidentes são reais e óbitos já foram registrados no local.

Mudanças já foram realizadas no local, como o fim do retorno próximo ao Mart Minas e a mais recente, implementação de vagas de estacionamento próximo à nova sede, no horário das 8h às 18h, para atender à demanda. Porém, o que chama mais atenção para quem passa pelo local é a existência de placas de sinalização indicando quebra-molas que não existem na Avenida Professor Armando Alves da Silva e nunca foram instalados. Comerciantes, pedestres e motoristas conscientes que passam pelo local, questionam e reforçam o alerta da necessidade de redutores de velocidade.

É o caso do comerciante Sérgio Gomes Rosa, que destaca os transtornos enfrentados. “Estamos acompanhando nesse local já há dois anos e meio. Existe uma necessidade imensa de redutores de velocidade na Avenida, principalmente nesse trecho de reta com a curva. O pessoal já vem nessa reta exagerando no acelerador, quando faz essa curva, já faz a milhão por hora. Inclusive já tem incidência de acidentes aí. Motociclista também passa por aqui em alta velocidade. Sem contar nas mortes que já aconteceram. Infelizmente a falta de redutores está ocasionando esses acidentes. Temos visto as placas, inclusive tem placas aí com mais de três, quatro anos na avenida, se não me engano, um projeto da Dona Eva, que foi vereadora da nossa cidade. Colocaram as placas e não fizeram os redutores”.

Sérgio reforça a necessidade de medidas para que a segurança seja reforçada no local. “Estamos vendo um trabalho bacana que está sendo feito na Avenida, de limpeza, faxinando os canteiros, para inaugurar essa bela obra da prefeitura, mas, o ideal, que a gente estava esperando, que eram os redutores de velocidade, pelo que estou vendo, vai passar batido. Não vai acontecer. O povo que se cuide, porque vai continuar acontecendo acidente. Infelizmente, a gente sabe da imprudência das pessoas, mas, se existissem redutores de velocidade, acredito que a imprudência iria diminuir pelo menos uns 70%”.

O diretor do Departamento de Trânsito José Geraldo de Oliveira afirma que um estudo está em andamento no local. “Já está dentro do nosso cronograma de execução de obras, estão sendo estudados até outras possibilidades de implantação ali de redutores de velocidade. Creio que até meio do ano, até meados de agosto ou setembro, já teremos uma sinalização implantada neste local”.