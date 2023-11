Com homenagem a Marilene Godinho, começa 18º Salão Internacional de Humor

CARATINGA- Nesta terça-feira (21), às 19h30, será realizada a abertura do 18º Salão Internacional de Humor de Caratinga, na Casa Ziraldo de Cultura.

De acordo com o organizador, o cartunista Edra, a mostra contará com Cartuns, Charges, Caricaturas e História em Quadrinhos de cartunistas de quase todo o Brasil e de mais 35 países. “Acredito que seja o evento mais antigo da cidade, tradicional. A cada ano é uma nova expectativa e é uma felicidade imensa, neste ano de forma muito especial prestar essa homenagem a querida escritora Marilene Godinho. O tema do Salão esse ano é ‘Orgulho, Inveja e Ingratidão’. São sentimentos que permeiam a vida do cidadão. Além da Marilene Godinho, dando sequência nos caratinguenses homenageados, que vive o cotidiano de Caratinga e tem o trabalho todo envolvido com nossa comunidade; outra homenagem que nós fizemos foi para o Fernando Coelho, idealizador do primeiro Salão de Humor do Brasil”.

Dentro da programação houve também o lançamento do 1º Salão Maluquinhos de Humor com tema em homenagem a escritora Marilene Godinho. Para a abertura do evento, a participação especial da Corporação Musical Santa Cecília.

A escritora Marilene Godinho fez questão de agradecer a homenagem, diante de tantas caricaturas representando a importância do seu trabalho realizado em Caratinga. “Tudo muito bonito, os traços perfeitos, são realmente artistas. Mas, o mais importante pra mim é agradecer ao Edra essa homenagem significativa, homenagem pública é a primeira que recebo em 45 anos de literatura. O Edra me encheu de grandeza, porque é a grandeza dele que me reveste nesse momento. Agradeço e o ano que vem vou fazer uma festa em homenagem a ele também, aquelas festas que faço bem grandes. Agradeço também a Elzi, mãe dele, tenho certeza de que quando ele pensou em homenagear-me, a mãe dele aplaudiu porque ela está sempre comigo. Não sei como agradecer, meu coração está imensamente feliz”.

Rainer Alves, superintendente de Cultura e Esporte enfatiza que a cultura de Caratinga está em movimento com iniciativas como o Salão de Humor e reverenciando figuras ilustres da cidade. “São figuras importantes da cultura de Caratinga, o Edra idealizando o Salão de Humor e a escritora Marilene. Esse ano teve a novidade do Salão Infantil, que foi muito interessante, trabalhando com as crianças e o Salão Internacional de Humor já é renomado. A homenagem a Marilene é mais do que merecida e parabenizamos ao Edra que vem movimentando a Casa Ziraldo de Cultura”.