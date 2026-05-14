Parlamentares reforçam apoio às pautas do agro em encontro no Sistema Faemg Senar

Evento reuniu deputados estaduais, lideranças rurais e representantes do setor produtivo em Belo Horizonte

O Sistema Faemg Senar recebeu, nesta terça-feira (12/5), deputados estaduais para um café da manhã em reconhecimento ao trabalho desenvolvido na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) em defesa do setor agropecuário mineiro. O encontro reuniu diretores da entidade, presidentes de sindicatos rurais e parlamentares parceiros.

Durante a abertura, o presidente do Sistema Faemg Senar, Antônio de Salvo, destacou a importância da atuação conjunta entre o setor produtivo e o Legislativo em um cenário considerado desafiador para o campo.

Segundo ele, o agro mineiro enfrenta:

Aumento dos custos de produção

Queda de preços em diversas cadeias produtivas

Dificuldades climáticas

Mesmo diante desse cenário, o setor segue como um dos principais motores da economia mineira, responsável pela geração de emprego, renda e riqueza no estado.

Defesa do produtor rural

O deputado estadual Antônio Carlos Arantes ressaltou a necessidade de fortalecimento da representação institucional do agro.

┃ O setor cresceu em qualidade, produtividade e escala, mas enfrenta um momento difícil, com produtores endividados e empresas em recuperação judicial. A Faemg precisa estar cada vez mais fortalecida, e nosso mandato seguirá defendendo as pautas do produtor rural, afirmou.

Já o deputado estadual Gustavo Santana reforçou a relevância econômica do setor agropecuário para Minas Gerais e destacou o compromisso da Assembleia Legislativa com as demandas do campo.

┃ O produtor precisa de condições para trabalhar e produzir. O agro gera riqueza, sustenta a economia de Minas Gerais e merece todo o nosso apoio na Assembleia Legislativa, disse.

Atuação coletiva

Durante o encontro, Antônio de Salvo também destacou que a atuação institucional do Sistema Faemg Senar é construída de forma coletiva.

┃ Meu nome, quando é citado, representa o coletivo. Representa o Sistema, a diretoria, os presidentes de sindicatos, os executivos sindicais e todos os colegas da casa. Sou apenas um porta-voz desse grupo e estou a serviço de todos eles — assim como os deputados, que sempre se colocam à disposição do setor, declarou.

Diálogo com o Legislativo

O superintendente de Relacionamento do Sistema Faemg Senar, Francisco Simões, reforçou a relação de diálogo e confiança construída com os parlamentares da Assembleia Legislativa.

Ele relembrou um episódio envolvendo um projeto apresentado pelo deputado Dalmo Ribeiro, que foi retirado após diálogo com a entidade.

┃ Conversamos, mostramos os impactos que aquela proposta poderia trazer, e ele prontamente compreendeu nossa posição e retirou o projeto. Esse espírito de parceria acontece no dia a dia com todos os parlamentares, afirmou.

Francisco também destacou a disposição da entidade em colaborar tecnicamente com os deputados na construção e análise de projetos ligados ao setor agropecuário.

┃ Assim como fazemos pedidos aos senhores, também entendemos que atender às demandas dos deputados é parte da nossa missão, concluiu.