Demissões voluntárias crescem em Minas

Foto: Reprodução

COLUNA MG

Principais destaques dos jornais e portais integrantes da rede Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Demissões voluntárias crescem em Minas

O número de demissões ou desligamentos voluntários em Minas Gerais cresce ano a ano, evidenciando uma nova dinâmica do mercado de trabalho. Entre 2020 e 2025, os pedidos no Estado cresceram 147%, saltando de 385 mil para 951 mil, conforme dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). O Estado seguiu os números no Brasil, onde o movimento também foi expressivo: as saídas voluntárias passaram de 15,9 milhões em 2020 para 25,3 milhões no ano passado. (Diário do Comércio)

https://diariodocomercio.com.br/economia/demissoes-voluntarias-crescem-minas/

O dilema do PL em Minas

Por meses a fio, a indecisão foi uma realidade no âmbito do grupo político em torno dos interesses eleitorais envolvendo o Palácio do Planalto, com expectativa de encontrar um nome ideal para disputar o Governo de Minas, cuja sugestão sempre recaiu sobre o senador Rodrigo Pacheco. Esse cenário de vai e volta agora migrou para o Partido Liberal, o mesmo da família Bolsonaro. Na disputa mineira por cargos majoritários, especialmente ao Governo de Minas, o assunto entre os liberais se transformou em uma verdadeira Torre de Babel. (Edição do Brasil)

https://edicaodobrasil.com.br/partido-liberal-enfrenta-dilemas-na-disputa-ao-palacio-tiradentes/

Empresa de Araguari veste o Cruzeiro

A indústria araguarina segue marcando presença no cenário esportivo nacional. Desta vez, uma camisa ligada ao Cruzeiro Esporte Clube está sendo produzida na Sua Fábrica, empresa genuinamente araguarina comandada pelos visionários Felipe Trajano e Gustavo Lander. A peça será utilizada pela comissão técnica e pela diretoria do clube, aparecendo no dia a dia das atividades e à beira do campo, vestindo nomes de destaque do futebol brasileiro, como o técnico Tite e o presidente Pedro Lourenço, o Pedrinho, além de outros integrantes da cúpula celeste. (Gazeta do Triângulo)

https://gazetadotriangulo.com.br/industria-de-araguari-produz-camisa-do-cruzeiro/

Cidades do Vale do Aço no Prêmio

Alvarenga, Ipatinga e São Gonçalo do Rio Abaixo estão entre os municípios mineiros finalistas da etapa estadual da XIII edição do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora (PSPE). As cidades, atendidas pela Regional Rio Doce e Vale do Aço do Sebrae Minas, concorrem em diferentes categorias da premiação, que reconhece boas práticas de gestão pública voltadas ao fortalecimento do ambiente de negócios e ao desenvolvimento econômico local. (Portal Silmara de Freitas)

https://www.silmaradefreitas.com.br/municipios-das-regioes-rio-doce-e-vale-do-aco-sao-finalistas-do-premio-sebrae-prefeitura-empreendedora-em-minas-gerais/

Patos tem bicicletários públicos

Alunos do 8º período do curso de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário de Patos de Minas (Unipam) finalizaram, neste semestre, a construção de dois bicicletários públicos como resultado do Projeto Integrador. A iniciativa transforma teoria em prática e leva para a comunidade soluções reais voltadas à mobilidade urbana. No início do semestre, a turma realizou um estudo aprofundado sobre mobiliário urbano. A partir desse conteúdo, os estudantes mapearam a cidade de Patos de Minas, identificando demandas, fluxos e áreas com carência de infraestrutura. (Folha Patense)

https://www.folhapatense.com.br/projeto-integrador-de-arquitetura-e-urbanismo-do-unipam-constroi-bicicletarios-publicos

Fiemg negocia compra do Expominas

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) negocia a compra do Expominas em Juiz de Fora e prepara a instalação de uma nova unidade do Senai voltada para tecnologia e inovação. Os projetos fazem parte das prioridades da entidade para 2026 e foram apresentados pela presidente da Fiemg Regional Zona da Mata, Mariângela Miranda Marcon. Segundo a dirigente, a possível aquisição do centro de eventos representa um novo investimento da federação na cidade e pode ampliar a capacidade de atração de feiras, congressos e eventos empresariais. (Tribuna de Minas)

https://tribunademinas.com.br/noticias/economia/13-02-2026/fiemg-negocia-compra-expominas.html

Viçosa amplia transporte público

Foi aprovado por unanimidade durante a reunião ordinária da Câmara projeto de autoria do prefeito Ângelo Chequer, que autoriza o aumento do subsídio destinado ao transporte público coletivo urbano de Viçosa. A proposta prevê um incremento de R$ 810.720 no valor já aprovado para 2026, elevando o subsídio total para R$ 4.668.274 ao longo do ano. O PL altera a Lei Municipal nº 3.238/2025 e tem como principal objetivo viabilizar a implantação e manutenção de cinco novas rotas de ônibus no município, ampliando o atendimento a comunidades que hoje apresentam demanda reprimida por transporte público. (Folha da Mata)

https://folhadamata.com.br/camara-aprova-aumento-do-subsidio-do-transporte-para-criacao-de-novas-rotas-em-vicosa