COLUNA ABRINDO O JOGO

Jovino fez história

Esta semana perdemos um personagem que fez história em nosso futebol, dentro e fora de campo. O policial civil aposentado Jovino Lopes, que vinha enfrentando problemas de saúde há alguns anos, faleceu na última segunda-feira (8). De personalidade forte, temido por muitos, respeitado por outros tantos, Jovino ao longo de toda sua vida teve forte ligação com o Dom Modesto, time que jogou e comandou por décadas. Neste período, conquistou três Copas Distritais (1987,1999 e 2000) além da Copa Oeste em 1996. O Camelo, como é chamado o Dom Modesto pelos torcedores, sempre se notabilizou pela organização. Por isso, atraía muitos dos melhores atletas da cidade em diferentes gerações.

Irmão gêmeo do saudoso delegado Juvercino Lopes, juntos, foram figuras das mais importantes no título regional conquistado pelo União Rodoviário, em 1991. Mesmo já veteranos, num elenco considerado “velho” pra muitos dos adversários, aquele time que contava com estrelas como Artur, César, Marcinho, Garrinchinha, Éder e tantos outros nomes de peso do nosso futebol, surpreenderam e conquistaram o título numa decisão épica contra o Santa Rita.

MINHA ÚLTIMA CONQUISTA

Tive a oportunidade de conviver com Jovino quando fui convidado por ele para jogar no Camelo em 1995. Ainda lembro como se fosse hoje, seu filho Diego, um dos principais jogadores do time, chegando num Escort azul em minha casa no bairro Esplanada para me buscar para os jogos. Outras vezes o próprio Jovino era quem passava. Em jogos mais importantes, buscava ainda pela manhã, e sempre tinha aquele almoço caprichado da dona Célia.

Na Copa Oeste de 1996 pude ver de perto a rivalidade entre os gêmeos. Enquanto Jovino jogava e comandava o Dom Modesto, Juvercino também jogava e comandava o Palmeiras de Santa Efigênia. Na dividida, ninguém tirava o pé, saia até faísca. Competiam e se enfrentavam o jogo todo. Porém, na grande decisão disputada no extinto estádio Beira Rio do Bairro das Graças, Jovino não pode estar em campo por estar cumprindo suspensão. Foi uma grande partida, emocionante e acirrada. O time alviverde de Santa Efigênia reunia a grande maioria dos destaques regionais na época: Tetano, Damiano, Julinho, Alex, Luizinho, Netinho, e tantas outras feras. Mas, com a bola rolando, o Dom Modesto venceu por 2 a 1 com dois gols de Tom. Curiosamente, foi minha última vez valendo três pontos e título. Na sequência, ingressei no Grupo Sistec e comecei minha história fora de campo.

Meu fraterno abraço a toda família!