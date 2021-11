3º Encontro do Alegrense Ausente

Festa começa hoje e prossegue até domingo (14)

VARGEM ALEGRE – O munícipio de Vargem Alegre estará em festa neste final de semana. A terceira edição do Encontro do Vargem Alegrense Ausente começa hoje (12) e se estende até domingo (14) com uma vasta programação.

A chefe de gabinete da prefeitura, Elizabete Maria Pacheco, ressaltou que Vargem Alegre sempre foi conhecido pelas festas tradicionais. “Estamos fazendo um resgate cultural. O propósito dessa festa é trazer de volta a tradição da cultura local, além de entretenimento a população. A festa que vai valorizar talentos e artistas regionais, teremos atrações da boa música e artesanatos”, disse, aproveitando para convidar toda população de Vargem Alegre e região para participar.

Urlenise Fernandes, secretária municipal de Educação, destacou a importância do encontro entre conterrâneos que residem fora com os que vivem em Vargem Alegre. Segundo a secretária, “o governo municipal fez questão de prestigiar artistas da região, apenas uma atração não pertence à região, forma encontrada para resgatar e apoiar a cultura regional”.

Entusiasta do evento, o diretor do Departamento de Esporte e Cultura, Gilsiney Tavares garante que os participantes encontrarão uma Vargem Alegre ainda mais alegre. “Todo o evento foi pensando no sentido de resgatar a cultura, a arte e o entretenimento”.

ATRAÇÕES

– Dia 12 (sexta-feira) – Trio Pé de Cedro; Inabis Igino; e Maquilare Santos

– Dia 13 (sábado) – Rick Batista (filho de Amado Batista); Show com DJ’s; Concurso Miss Vargem Alegre

– Dia 14 (domingo) – Mara Sampaio; Irmãos Cigano; Baladeiros do Forró; Gilda da Viola; Rock e Baroni; Melchiades Martins; Orquestra de Viola; Encontro de Cavaleiros