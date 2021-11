Família de Entre Folhas pede ajuda para construir casa

ENTRE FOLHAS– Uma família de Entre Folhas necessita de ajuda para construir a casa própria. José Batista, 75, faz tratamento oncológico há quatro anos. Ele e a esposa Manoelina Auxiliadora dos Santos, 77, se esforçam para custear as despesas com remédios e ainda pagamento de aluguel.

Manoelina explica que enfrenta muitas dificuldades e, por isso, decidiu pedir ajuda da população para eliminar pelo menos um gasto, o que será possível com arrecadação de material de construção ou dinheiro. “Já vai fazer quatro anos que ele está fazendo esse tratamento, agora está indo lá só de seis em seis meses, mas, ainda, não acabou de curar. Minha situação está muito difícil, no meu pagamento, não recebo todo o salário, só pego R$ 850. Desse valor tenho que tirar dinheiro do aluguel, para pagar o lote e ainda estou devendo muita coisa para muita gente. Preciso sair pelo menos do aluguel, ter a minha casinha. É complicado, ele usa fralda, tenho que sacrificar para comprar”.

Ruth Pinheiro Caetano é amiga da família e acompanha a situação enfrentada pelo casal. “São pessoas que vivem de ajuda do povo, ela tem muito problema de saúde, o esposo dela também. Ela comprou um lote para construir, mas, não está tendo condições e não pode ficar pagando aluguel, já pela idade, pelos problemas de saúde e a gente queria tentar conseguir fazer pelo menos dois cômodos pra ela, no lote dela, já ajudaria”.

Ela faz questão de passar de casa em casa pedindo alguma contribuição para que a obra tenha início, no entanto, ainda não conseguiram ajuda suficiente. “Salário hoje pra quem é aposentado não dá para nada. Ela está com um monte de remédio para comprar e não tem como, não pode pegar peso. Já rodei mais ela até para essas roças afora, pedindo ajuda para construir, mas, até hoje não conseguimos nada. Se der um saco de cimento, um pouquinho de areia, já é bem-vindo”.

Quem desejar contribuir com a família pode entrar em contato pelo (33) 99847-4043.