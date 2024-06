Em torneios municipais e regionais não tem quem venceu mais, o treinador Clayton Lopes, de 46 anos, escreve sua história com dedicação e resultados da base ao adulto, do futsal ao futebol. Na última semana, ele se sagrou campeão em Bom Jesus do Galho junto à equipe de Malacacheta.

Clayton faz um agradecimento especial ao amigo de longa data, Juninho do Pelota, pelo convite.