Oficina de cinema e audiovisual para o ensino médio público promove imersão dos alunos no mundo audiovisual

CARATINGA – Com um cronograma enxuto, num período de três semanas, e a participação de diversos profissionais conceituados do audiovisual regional, aconteceu no mês de maio na Escola Estadual Princesa Isabel a oficina CINEJOVEM, proposta pelo jornalista Nathan Vieira, através de recursos da Lei Paulo Gustavo (Lei Complementar nº195/2022) em edital para o município de Caratinga.

Os alunos foram selecionados a partir de um convite nas salas de todos os anos do ensino médio. “A princípio me espantou o interesse dos adolescentes, pois, foram 64 pré-inscritos até chegarmos a um número final que preencheu as 15 vagas disponíveis”, comenta Nathan Vieira. O objetivo é introduzir os alunos do ensino médio ao mundo do cinema e audiovisual, promovendo o desenvolvimento de habilidades e técnicas criativas.

Foram passadas técnicas para elaboração de roteiro, cinegrafia e edição, encorajando os alunos a analisar criticamente aspectos como direção, roteiro, cinematografia e trilha sonora. Para isso a primeira semana foi totalmente imersiva, promovendo debates com convidados profissionais sobre temas relevantes como a realidade regional desse mercado de trabalho, o jornalismo em redes sociais e na TV aberta, os diversos formatos possíveis em uma produtora e a produção cinematográfica com os coletivos de cinema em nossa cidade além de visitas técnicas em estúdios de 3 emissoras de TV.

E para proporcionar a oportunidade de explorar as diferentes etapas da produção audiovisual, desde o conceito até a exibição, foi organizada uma mostra com os vídeos produzidos pelos alunos durante a oficina, que ainda receberão certificado de conclusão no mesmo evento e ainda um smartphone, que será sorteado, para futuras produções. A mostra aconteceu nesta segunda (3), às 19 horas na Escola Estadual Princesa Isabel.

“A oficina CINEJOVEM foi uma parceria importante para Escola Princesa Isabel porque ajuda a fomentar a apreciação e compreensão crítica da linguagem cinematográfica além de promover o trabalho em equipe, a comunicação e a colaboração entre os alunos”, explica a diretora da escola Elaine Vieira.

Este projeto busca democratizar a produção cinematográfica, capacitando os participantes a criar filmes de qualidade usando smartphones acessíveis. Ao final da oficina, os participantes estão equipados com habilidades práticas em produção audiovisual e farão parte de uma comunidade de cineastas locais, incentivando a colaboração e o crescimento contínuo. Além disso, a exibição pública dos filmes e a premiação reconhecem e celebram o talento e a criatividade dos jovens participantes.

“Através dessa abordagem prática e interativa, espero inspirar jovens a considerar carreiras no campo do audiovisual e a se tornarem consumidores críticos das mídias”, conclui o idealizador do projeto, Nathan Vieira.