Cinco equipes da região estão inscritas na Maratona Faemg Jovem

Magna Lourenço, de 26 anos, faz parte da equipe de 10 pessoas formada com incentivo do Sindicato dos Produtores Rurais de Divino. De família agricultora, a jovem trabalha no Sindicato e está empolgada com a possibilidade de propagar a relevância do agro entre a juventude.

“Cresci no meio rural e poder participar da Maratona que vai desenvolver projetos que levarão benefícios e soluções para o dia a dia no campo é gratificante”. Ela conta os objetivos da equipe são “trazer mais visibilidade para o município, inspirar outros jovens, fortalecer e abrir espaço novas ideias, mudanças, adquirir conhecimento e deixar um legado no futuro do agro no país”.

Em Manhuaçu, alunos do curso de pós-graduação em Cafeicultura Sustentável do Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais formaram uma equipe para participar da Maratona Jovem. Marina Pimenta Freitas, 26 anos, é cafeicultora e assumiu a liderança da equipe. Para ela, a iniciativa será uma oportunidade de colaborar para o desenvolvimento da cafeicultura que é a principal atividade agrícola do município.

“Com a nossa energia e criatividade vamos buscar soluções e propostas para melhorar a nossa região que é uma das maiores produtoras de café do Brasil. Temos muito o que agregar aqui, principalmente na nossa área de estudo. Estou animada com a nossa equipe que uniu amigos e juntos na Maratona estaremos crescendo e nos complementando”.

Na turma da pós-graduação, os jovens de até 30 anos que se inscreveram na Maratona contam o incentivo e o entusiasmo de parte da turma que tem mais de 30, como a Tâmara Esteves Borges que foi quem levou a proposta aos colegas, por meio do Sindicato dos Produtores Rurais de Manhuaçu. Ela disse que pretende acompanhar de perto o desenvolvimento das atividades da equipe e apoiar a turma. “Temos uma turma interessada e atuante que já participou de diversos cursos do Sistema Faemg Senar, que faz parte da Associação das Mulheres do Café das Matas de Minas e Caparaó (AMUC), que participa de feiras e eventos e está alinhada e engajada com o agro”, comentou.

Começando com saldo positivo

Segundo a gerente da Mulher, do Jovem e de Inovação do Sistema Faemg Senar, Silvana Novais 43 equipes de todo o estado estão inscritas. “Tínhamos uma meta de envolver 30 equipes nesse primeiro ano e tivemos uma surpresa muito positiva com o total de inscrições. A ideia de abrir os Sindicatos para que os jovens estejam juntos às entidades entendendo o Sistema Faemg Senar e conhecendo a nossa representatividade foi muito bem recebida”, afirmou.

O presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de São João do Manhuaçu e da Comissão Faemg Jovem do Sistema Faemg Senar, Felipe Alves se mostrou satisfeito com o engajamento dos jovens mineiros.

“Com a Maratona esperamos mostrar aos jovens a importância da nossa atuação da defesa do produtor rural. A participação entusiasmada deles será de grande valia para a vida de cada um e para nós do Sistema Faemg Senar”.

Felipe chamou atenção para a participação significativa da região das Matas de Minas, com cinco equipes na competição, inclusive com um grupo do seu município. “São jovens envolvidos com o agro, que fazem graduação em agronomia e cursos técnicos na área. Temos grande esperança e ficamos na torcida para que a nossa regional se destaque e para que todo o estado aproveite a Maratona”, concluiu o presidente.

Sobre a Maratona Faemg Jovem

Com o tema “Construindo o futuro do Agro”, a Maratona Faemg Jovem vai distribuir R$ 10 mil em prêmios, além de três laptops. Os inscritos já podem realizar as atividades propostas pela Maratona e o projeto final que deverá abordar uma das seguintes áreas: Conectividade na área rural, Sustentabilidade Ambiental, Produção e comercialização de produtos agrícolas e pecuários, Bioinsumos, Inovação e tecnologia, Sucessão Familiar e Segurança no Campo.

A equipe vencedora será conhecida em novembro. Além do prêmio em dinheiro e um laptop, os campeões participarão de uma missão técnica.