Vacina contra a gripe será ampliada para toda a população em Caratinga

A Prefeitura de Caratinga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Superintendência de Vigilância em Saúde, informou que a vacina contra a Influenza (gripe) será disponibilizada em toda a rede de saúde do município para todas as faixas etárias.

De acordo com a Secretaria, a medida busca ampliar a proteção da população diante do aumento de doenças respiratórias, além de reforçar a cobertura vacinal entre os grupos considerados prioritários, como idosos, crianças a partir de 6 meses de idade e gestantes.

Atualmente, a cobertura vacinal desse público está em 27,61%, índice considerado abaixo do ideal pelas autoridades de saúde. A meta é elevar a adesão à vacinação para reduzir casos graves, internações e óbitos relacionados às síndromes respiratórias.

A Secretaria Municipal de Saúde destaca ainda que a disponibilidade das doses depende do envio e da liberação por parte da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG). Assim que novas remessas forem recebidas, as unidades de saúde do município serão abastecidas para atendimento da população.

A orientação é para que os moradores acompanhem os comunicados oficiais e procurem a unidade de saúde mais próxima assim que as doses estiverem disponíveis.