Imprensa conhece de perto estrutura e serviços do Hospital Irmã Denise e do UNEC

CARATINGA – Sem alarde, mas com propósito. A manhã de terça-feira (24) foi dedicada a um gesto simples e potente: mostrar o que se faz, como se faz e para quem se faz. Representantes da Rádio Cidade, da Revista Point News, da TV Super Canal, da Rádio Caratinga, da TV Sistec e do jornal A Semana percorreram os espaços do Hospital Universitário Irmã Denise e, em seguida, do Centro Universitário de Caratinga (Unec), Campus II, acompanhando de perto as estruturas revitalizadas e os investimentos recentes realizados pela instituição mantenedora, a Fundação Educacional de Caratinga (FUNEC).

A visita teve início pelo HU – Hospital Irmã Denise. Nos corredores, onde ensino e atendimento caminham lado a lado, os comunicadores conheceram setores estratégicos como a sala de Hemodinâmica, o bloco cirúrgico, os 125 leitos de UTI (entre unidades adulto e infantil), além da maternidade. No Hospital, 95% dos atendimentos são realizados pelo SUS – dado que evidencia a relevância social da instituição. Ambientes que revelam não apenas a dimensão do serviço prestado à população, mas também a sólida formação prática oferecida aos estudantes da área da Saúde.

Durante a passagem pelo hospital, o diretor-executivo da FUNEC, Sanderson Dutra, fez questão de compartilhar e celebrar uma conquista recente que encheu a instituição de orgulho: a premiação da médicaTallita Andrade Diniz, ex-residente de Clínica Médica do HU, homenageada com o “Prêmio Dr. Marcus Gomes Bastos”, concedido ao residente destaque do serviço de Nefrologia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Ao mencionar a conquista, Sanderson parabenizou publicamente a médica e destacou que o reconhecimento externo confirma a qualidade da formação oferecida em Caratinga (a médica Tallita foi residente no HU entre 2022 e 2024).

Estiveram presentes na visita, além do diretor-executivo da FUNEC; a pró-reitora de Ensino e diretora do Hospital, Raquel Carvalho; o pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão, Eugênio Maria Gomes; e a diretora-executiva da Unec TV, Solange Araújo, que acompanharam o grupo ao longo de todo o percurso.

A visitação integra o projeto “FUNEC WORLD” que se consolida como uma iniciativa de aproximação institucional. Mais do que apresentar prédios e equipamentos, a iniciativa abre as portas das unidades ao público interno e externo, reafirmando o compromisso da FUNEC com a formação qualificada, com a promoção da saúde e com o desenvolvimento regional.

Já no Unec, Campus II, foi apresentado o Ambulatório de Especialidades Médicas, que oferece atendimentos gratuitos à população em diversas áreas e conta também com sala de pequenas cirurgias – um exemplo concreto de como ensino e serviço caminham de forma integrada.

Ainda no Campus II, um dos pontos altos da programação foi o Laboratório de Simulação Realística. No espaço, a tecnologia não é adereço: é ferramenta essencial de formação. Simuladores que respiram, falam, apresentam sinais vitais e reagem a procedimentos médicos permitem que estudantes treinem emergências, partos e situações de trauma em ambiente seguro e controlado. A prática antecede o plantão real; o erro transforma-se em aprendizado; a experiência converte-se em preparo.

A programação incluiu, ainda, com a visita ao novo Restaurante Universitário. Com estrutura moderna e ambiente acolhedor, o espaço foi planejado para oferecer conforto e qualidade, reforçando o cuidado da FUNEC com estudantes, professores e colaboradores. Os participantes conheceram a estrutura e também puderam almoçar no local, experimentando, na prática, o serviço oferecido diariamente à comunidade acadêmica. Afinal, permanecer também integra o projeto pedagógico.

De acordo com o diretor-executivo da Fundação, Sanderson, “Quando abrimos as portas, mostramos mais do que estrutura física. Mostramos propósito. Cada investimento realizado aqui tem como foco a formação de profissionais competentes e o atendimento de qualidade à população. O Funec World é uma forma transparente de apresentar à comunidade onde e como os recursos estão sendo aplicados.”

A diretora-executiva da Unec TV, Solange, reforçou a importância do momento com a imprensa: “Para nós, que trabalhamos com comunicação, é fundamental vivenciar o que estamos mostrando. Conhecer cada espaço, entender os processos e perceber o impacto social do que é feito aqui fortalece não só a instituição, mas também a maneira como contamos essas histórias à comunidade.”

“É diferente ouvir falar e estar aqui dentro, acompanhando de perto. A gente percebe a dimensão do trabalho realizado e entende melhor a importância dessa estrutura para Caratinga e toda a região. Isso nos dá mais segurança na hora de levar a informação ao nosso público”, destacou o radialista e ex-vereador Cleon Coelho.

Ao final, ficou evidente que o “FUNEC WORLD” não se resume a uma apresentação institucional. Trata-se de uma estratégia consistente de transparência e diálogo. Ao abrir seus espaços, a FUNEC reafirma que educação e saúde se constroem com investimento contínuo, planejamento e responsabilidade social – elementos que impactam diretamente a vida da comunidade e impulsionam o desenvolvimento da região.