Mais um acidente é flagrado no Córrego da Matinha, em Caratinga

Um novo registro de acidente voltou a chamar a atenção para os riscos em um trecho já conhecido por ocorrências frequentes em Caratinga. Na noite de segunda-feira (23), um motociclista sofreu uma queda após perder o controle do veículo ao contornar uma curva na via que conecta a Avenida Professor Armando Alves ao bairro Santa Cruz.

As imagens, captadas por câmeras de monitoramento instaladas nas proximidades, mostram o momento em que o condutor não consegue manter a estabilidade da moto e acaba colidindo com um barranco às margens da pista. O impacto foi forte, mas, até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre o estado de saúde da vítima.

Moradores da região relatam preocupação constante com a segurança no local. Segundo eles, apesar das intervenções recentes realizadas pelo poder público — como a instalação de redutores de velocidade —, o número de acidentes permanece elevado.

A situação reforça a necessidade de atenção redobrada por parte dos motoristas que utilizam o trecho, especialmente durante a noite, quando a visibilidade pode ser ainda mais comprometida. Enquanto isso, a comunidade segue cobrando medidas mais eficazes para evitar novos episódios semelhantes.