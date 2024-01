Chuva e transtornos na Rodoviária de Caratinga

Prefeitura afirma que está adotando medidas emergenciais para conter danos e cita que processo de concessão do imóvel está em andamento

CARATINGA- Com as chuvas dos últimos dias, os passageiros da Rodoviária de Caratinga procuraram a imprensa para relatar transtornos, com goteiras e alagamento na área de embarque e desembarque, dificultando a circulação e a permanência do público.

Além desta questão, quem passa pela Rodoviária também aponta a necessidade de melhorias na estrutura com mais investimentos, no local que é a porta de entrada para os visitantes de Caratinga.

Por meio de nota, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Serviços Urbanos, esclareceu os danos causados pelas chuvas no prédio do Terminal Rodoviário. “Devido à sua estrutura antiga, durante este período de intensas precipitações pluviométricas, mesmo com manutenções preventivas, alguns problemas só se tornam evidentes durante as chuvas intensas, não sendo possível identificá-los anteriormente. Estamos tomando medidas emergenciais para conter os danos até que seja possível realizar uma manutenção mais abrangente”, disse.

A Prefeitura ainda ressaltou que, em abril de 2023, a Prefeitura iniciou um processo de concessão das operações do Terminal Rodoviário Carlos Alberto de Matos, buscando modernizar a infraestrutura e proporcionar um atendimento melhor ao usuário. O processo está atualmente na fase de análise técnica no Departamento de Compras e Licitações.

O concessionário será o responsável pela administração, manutenção e conservação do imóvel durante todo o prazo de vigência da concessão, incluindo todas as obras de reformas, benfeitorias, equipamentos e instalações para a exploração do serviço conforme as exigências técnicas desta lei, do edital e do contrato.

O prazo de concessão para a exploração do Terminal Rodoviário Carlos Alberto de Matos será de 15 anos, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período, desde que evidenciado o interesse público devidamente justificado e atendidas as demais exigências legais. No caso de envolver a construção de um novo terminal rodoviário por conta do concessionário, o prazo de concessão será de 25 anos, podendo ser prorrogado uma vez, por igual período.