Centro de Reabilitação FUNEC amplia os serviços prestados dentro da APAC

CARATINGA – Uma nova parceria entre a APAC – Associação de Proteção e Assistência aos Condenados e a Fundação Educacional de Caratinga vai ampliar os serviços prestados pelo CER – Centro de Reabilitação FUNEC.

Os atendimentos dentro da APAC já estão previstos para começarem junto ao ano letivo, em fevereiro. “Nós temos vários cursos que já estão aqui com os alunos, prestando serviço social juntamente aos recuperandos da APAC. Alguns cursos ainda não faziam parte dessa parceria. E nós estamos trazendo principalmente o curso de fisioterapia com a parte de reabilitação para engrandecer ainda mais a parceria já existente com a APAC. Como nós temos a mão de obra que é o aluno, temos o professor, o semestre está para iniciar agora em fevereiro, esta é uma ação imediata, já para início deste mês. Trazendo o nosso caráter social contribuindo também com a sociedade, que é um dever da nossa instituição”, disse Sanderson Dutra Rocha Gouvêa, diretor executivo da FUNEC.

A parceria foi formalizada por meio de uma reunião, que aconteceu na última semana na APAC, com representantes da FUNEC e do judiciário. Na oportunidade, os participantes do encontro também visitaram as dependências da APAC, firmando o compromisso da parceria entre as instituições. “Essa parceria agora está sendo consolidada nessa oportunidade de que os alunos da Fundação possam vir à APAC e desenvolver o estágio em diversos cursos oferecidos pela instituição, com o objetivo de melhorar a formação acadêmica desses alunos e também contribuir para a transformação daqueles que se encontram reclusos no intuito de prepará-los para a ressocialização”, afirma o magistrado Consuelo Silveira Neto, que é juiz de direito da 1ª Vara Criminal.

Os serviços de fisioterapia e a educação física fazem parte da nova fase dessa parceria. Outros serviços, que já vem sendo promovidos dentro da APAC pela FUNEC, também vão ser ampliados, como os atendimentos de nutrição, odontologia, medicina e psicologia. Além dos profissionais e professores que prestam atendimentos pelo CER, os estudantes do UNEC agora também ganham mais espaço para praticar o conhecimento, por meio dos estágios supervisionados.

A ampliação da parceria também impacta diretamente na rotina da APAC, contribuindo na transformação do processo de ressocialização, trazendo mais oportunidades de forma integral aos recuperandos assistidos. A APAC é uma instituição brasileira que se destaca pelo seu modelo de gestão prisional, com uma abordagem humanizada e participativa no processo de recuperação, onde os assistidos estudam, e também têm a oportunidade de se capacitarem profissionalmente.

Adriana Luppis é gerente geral da APAC e trabalha na instituição há 8 anos, ela enfatiza que acredita na transformação das pessoas e na importância de oferecer oportunidades de mudança. “A parceria com a FUNEC é vista como fundamental para o sucesso desse trabalho. É realmente inspirador ver o impacto positivo que a educação e as parcerias têm na ressocialização dos indivíduos”, conclui.