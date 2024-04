Celebração dos 65 anos de Geraldo Carvalho

CARATINGA- O empresário Geraldo Carvalho, figura proeminente do mercado imobiliário e um dos mais respeitados empreendedores de Caratinga, comemorou ontem seu aniversário de 65 anos em grande estilo, no luxuoso Condomínio Recanto da Matta. A celebração reuniu mais de 1000 convidados, incluindo notáveis empresários, juízes e membros da comunidade regional, e convidados vindos até de outros estados.

Muito prestigiado, Geraldo Carvalho também recebeu os abraços de vários prefeitos e vice-prefeitos, vereadores, deputado estadual, deputado federal, representante de senador e todos os pré-candidatos a prefeito da cidade, além do chefe do executivo e legislativo de Caratinga.

O evento destacou-se não apenas pela sua grandeza, mas também pela calorosa atmosfera de comemoração. “Mais do que marcar meu aniversário, este evento é um símbolo de gratidão a todos que fazem parte da minha jornada. Cada pessoa presente tem um papel na história que construímos juntos aqui em Caratinga”, disse Geraldo Carvalho durante seu discurso.

A festa foi cuidadosamente planejada, com atenção meticulosa aos detalhes para proporcionar uma experiência memorável para os convidados. Entre as atrações estavam apresentações de músicos locais, banquete de comidas típicas e uma mostra dos futuros empreendimentos de Geraldo Carvalho, que prometem continuar a impulsionar o crescimento e o sucesso da região.

Um dos momentos mais emocionantes do evento foi a presença da tia do empresário, Helena Carvalho, que aos 100 anos, exalta a longevidade e as raízes da família Carvalho. “Tia Helena representa a essência do nosso legado, um pilar de força e sabedoria que nos inspira a todos”, destacou Geraldo.

Além das celebrações, o evento teve um caráter beneficente, com um leilão que arrecadou fundos para o Lar dos Idosos Monsenhor Rocha, para a compra de cadeiras de rodas e cadeiras de banho. “Cada aniversário é também uma oportunidade para dar de volta à comunidade que tanto nos apoiou”, afirmou Geraldo.

Confira alguns cliques da festa: