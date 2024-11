Causa da morte de bailarina de Claudia Leitte é revelada; saiba detalhes

Isabella Oliveira, bailarina de Claudia Leitte que morreu aos 21 anos no último sábado (2), sofreu uma parada cardíaca durante um ensaio. A informação foi confirmada pelo namorado dela, Gabriel Genain, por meio das redes sociais.

Em uma carta aberta, o rapaz, que namorava a bailarina há seis meses, revelou que ela tinha insuficiência cardíaca e lúpus. “Eu sempre vou te amar, foram os melhores 6 meses da minha vida, onde quer que esteja, estarei pensando em você, obrigado por me fazer a pessoa mais feliz do mundo, e por me dar a chance de conhecer o que realmente era amar!”, escreveu.