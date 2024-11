PM prende autor de tráfico e apreende menor e drogas no loteamento do Celinho, em Matipó

MATIPÓ – Neste domingo (3), a Polícia Militar prendeu autor, 25 anos, de tráfico e apreende menor, 15, e drogas no loteamento do Celinho, em Matipó

A equipe policial recebeu informações dando conta que estaria ocorrendo tráfico de drogas no bairro loteamento do Celinho. No local, os militares abordaram os indivíduos e durante as buscas foram localizadas e apreendidas sete buchas de maconha, três papelotes de cocaína, além de R$72,00 e um telefone celular.

Diante dos fatos o autor e o menor infrator foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil juntamente com o material apreendido para demais providências.