Eleição para presidência do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais

CARATINGA- Domingo, 10 de novembro, os servidores públicos escolherão quem estará à frente do sindicato da categoria para o triênio 2025-2027. Disputam a presidência, Clausiano Peixoto e Carlos Henrique. A eleição acontecerá das 8h às 17h.

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Caratinga (Sindserc), na gestão que se encerra em 31 de dezembro de 2024 é presidido por Clausiano, tendo Carlos como vice. Clausiano precisou se afastar da presidência para concorrer às eleições municipais, tendo Carlos assumido o cargo, mas, já está de volta para cumprir o seu mandato até o final do ano.

Clausiano busca a reeleição pela chapa 1 “União e Esperança” e destaca algumas propostas à frente da instituição. “Continuar as lutas em prol dos servidores, buscar melhorias através de diálogo com a nova administração, uma vez que em conversa com o próximo prefeito ele disse que irá se aproximar mais do sindicato. Continuar a luta para a implantação do IFA (Incentivo Financeiro Adicional) para os agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias. Em prol das monitoras, assistentes educacionais e serventes escolares para a aprovação e implantação do Estatuto da Educação, o qual já foi concluído, com a participação do sindicato, mas a atual gestão não colocou pra aprovação”.

Clausiano segue apresentado seus objetivos em uma possível nova gestão. “Lutar pelo reconhecimento da lei que garante um piso salarial para a classe odontológica. Negociar com a próxima gestão a alteração do estatuto dos servidores públicos municipais de Caratinga, para que realmente os servidores possam ter seus direitos garantidos. Dentre outras demandas, como alteração do Plano de Cargos e Salários, que do jeito que está, está prejudicando vários servidores”.

Já o vice Carlos Henrique, que agora busca a presidência pela chapa 2 “Servidores, nosso compromisso é com você”, cita as seguintes propostas. “Nossa proposta é de valorização aos nossos servidores públicos municipais, através de melhorias salariais, na condição de trabalho e buscarmos cada vez mais uma forma de valorização do servidor. Inclusive, tenho o apoio do Dr. Giovanni, a qual apoiei na campanha, gravou um vídeo comigo, dizendo que não haveria mais a perseguição, que poderia contar com o apoio dele, com a valorização da nova administração. Gostaria de deixar o nosso recado aos nossos servidores públicos, que como vice-presidente, por dois mandatos, busquei valorizar o servidor, vários benefícios para o sindicato, para os servidores, inclusive consegui uma emenda de R$ 100 mil reais para o sindicato, mas devido falta de diálogo com a administração, a gente não conseguiu obter esse valor, que se encontra ainda na conta do município para ser repassado para o sindicato, para termos médico, dentista, condições melhores para nossos servidores”.

Carlos Henrique cita ainda outras questões que pretende analisar, caso seja eleito. “Através de vários empresários nós gostaríamos de estarmos fazendo convênio, como já temos vários convênios, e realizarmos a festa do servidor. O servidor pede muita festa e queremos realizar essa festa junto com a nova administração, que é o Dr. Giovanni e Ronaldo da Mila, que nos prometeu, através do vídeo, o clube do servidor, para que o servidor possa ter o lazer com a sua família, com seus filhos. Queremos o melhor para todos os nossos servidores públicos municipais de Caratinga. Me candidatei por ter novas ideias e quero colocar em prática juntamente com a minha equipe, para trazer o melhor para os nossos servidores públicos”.

CHAPA 1

Chapa “União e Esperança”

Presidente: Clausiano Peixoto Lourenço

Vice-presidente: Aline Verneque de Lima

Secretário: Renata Patrícia Alves

Segundo secretário: José Antônio Silva

Tesoureiro: Marcio Teodoro Pereira

Segundo tesoureiro: José Ferreira da Silva P conselheiro fiscal: Adilson Luiz de Assis

2° conselheiro fiscal: Odair Marcelino de Lima

3° conselheiro fiscal: Milton da Cruz Junior P

Conselheiro fiscal suplente: Glaucio Germano da Silva Luca

2° conselheiro fiscal suplente: Fernando Batista Silvério

3° conselheiro fiscal

Suplente: Luiz Henrique Bitencourt de Carvalho

Delegado: Raimundo Gemano Luca

Delegado suplente: Ronaldo Marcelino de Lima

CHAPA 2

“Servidores, Nosso Compromisso é com Você”

Presidente: Carlos Henrique Souza Gomes

Vice-presidente: Joaquim Vicente de Paula Junior Secretário: Mateus Ferreira de Araújo

Segundo secretário: Rinaldo Amato de Oliveira

Tesoureiro: Marcio José da Silveira Carvalho

Segundo tesoureiro: Carlos Enrique Maciel Batista

1° conselheiro fiscal: Maiude das Graças Pereira Rocha

2° conselheiro fiscal: André Luiz do Nascimento Pereira

3° conselheiro fiscal: Silene de Oliveira Pereira

1° conselheiro fiscal suplente: Ricardo Leonardo Placides 2° conselheiro fiscal suplente: Palmira Nazaret da Silva

3° conselheiro fiscal suplente: Vanderlei Dias da Silva

Delegado: Arlindo Ferreira de Oliveira

Delegado suplente: Pedro Sergio Bernadino