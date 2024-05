CASO LUCÉLIA

Primeiro suspeito é absolvido. Segundo denunciado ainda será submetido ao Tribunal do Júri

CARATINGA- Em uma sessão que durou até por volta das 22h desta terça-feira (21), um dos acusados de matar Lucélia Rodrigues foi absolvido. O outro denunciado pelo crime ainda sentará no banco dos réus.

O crime aconteceu em fevereiro de 2023. A vítima era do Córrego dos Ferreiras, em Santa Bárbara do Leste.

O caso repercutiu bastante à época devido à angústia do desaparecimento até a localização do corpo, em meio a um cafezal no Barro Branco, zona rural de Santa Bárbara do Leste, a dez quilômetros da casa da vítima. A Polícia Civil apurou que um tronco de pé de café foi utilizado para matá-la.

O JULGAMENTO

A sessão do Tribunal do Júri foi presidida pelo juiz Cleiton Luiz Chiodi. O Ministério Público esteve representado pelo promotor Henry Wagner Vasconcelos de Castro e a defesa do réu pelo advogado Alan Gustavo.

Ao final, o Conselho de Sentença decidiu pela absolvição do réu. De acordo com o advogado Alan Gustavo, não foram apresentados elementos suficientes que ligassem seu cliente ao crime. “Nosso constituído em todas as oportunidades em que foi ouvido negou categoricamente a prática do crime. No entanto, mesmo assim, uma ano e dois meses após o crime, permaneceu preso. Submetido ao Tribunal do Júri, a tese de negativa de autoria foi aceita e nosso constituído absolvido, o que a defesa acredita que refletiu a mais nítida Justiça. Existe um outro denunciado que trouxe o nosso constituído aos autos, através de uma delação. No entanto, as suas versões se mostraram isoladas. Ele será julgado em uma data posterior, incurso no crime de homicídio e estupro”.