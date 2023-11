Caso Camila: Polícia Civil de Manhuaçu cumpre mandados de busca em Valadares

GOVERNADOR VALADARES (MG) – Equipes da Polícia Civil de Manhuaçu estão em Governador Valadares na manhã desta terça-feira, 21/11, cumprindo mandados de busca e apreensão na residência do médico e no consultório em busca de provas que auxiliem nas investigações do caso da morte de Camila Ribeiro Campos.

A morte da jovem no dia 24/09 continua envolta num mistério. De acordo com o boletim de ocorrência, Camila viajava com seu esposo, em seu veículo Toyota Hilux, com destino a Governador Valadares. Ele parou o carro às margens da BR-116, no km 560, próximo à Vila de Fátima (em Manhuaçu).

O que deveria ser uma situação comum se transformou em tragédia quando Camila, que segundo o marido, sofria de síndrome do pânico, saiu do veículo e, subitamente, atravessou a rodovia, adentrando em uma área de mato. Preocupados, o marido e um casal, que parou para ajudar na troca de pneu, seguiram para ajudá-la. Encontraram Camila caída em um barranco, já sem vida.

Amigos e familiares questionam a forma como tudo aconteceu. A PC instaurou inquérito que está investigando as circunstâncias da morte.

O velório de Camila foi realizado na segunda-feira (25/09), na Capela Santo Antônio, e o enterro foi no Cemitério da Paz, em Governador Valadares.

Fonte: Portal Caparaó