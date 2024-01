Casal “arrependido” devolve cobertor furtado de hotel depois de 30 anos

Caso foi revelado na página oficial do Hotel Fraiburgo de Joinville em uma rede social. Um casal de clientes do Hotel Fraiburgo de Joinville, Santa Catarina, ocasionou uma cena inusitada na última quarta-feira (3): a devolução de um cobertor furtado há mais de 30 anos de um dos quartos do estabelecimento. O caso foi revelado na página oficial do hotel em uma rede social. Segundo o relato, um senhor “um pouco envergonhado” deixou um cobertor e uma carta na recepção e foi embora. Os atendentes ao abrirem o envelope se surpreenderam com a mensagem: “Prezado e estimado responsável pelo Hotel Fraiburgo.

É com grande alegria e alívio, mas ao mesmo tempo envergonhado e arrependido que estamos devolvendo após 30 anos e 5 meses, o cobertor que lhe entrego em mãos. Fui muito bem atendido neste hotel na época, julho de 1993, e ao fazer o check-out, eu levei de forma leviana para que eu e minha namorada na época, pudéssemos dormir no carro e continuar nossa viagem pelo Brasil. Foi uma aventura que realizamos. Éramos jovens, apaixonados e com poucos recursos. Mas com muita vontade de conquistar novos lugares. Muito arrependido pelo dano causado. Peço perdão.

Joinville, 03 de Janeiro de 2023”. Após a devolução, os representantes do Hotel escreveram: “O que se leva dessa vida, é vida que se leva. Somos honrados por, de alguma maneira, fazer parte dessa história e felizes pelo propósito que se cumpriu”.

Fonte: CNN Brasil