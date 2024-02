Casa de Saúde alega superlotação no atendimento ambulatorial em virtude de casos de Dengue

A Casa de Saúde de Caratinga emitiu comunicado informando que está enfrentando situação crítica de superlotação no atendimento ambulatorial devido ao alarmante aumento de casos de dengue em nossa comunidade. “A demanda extraordinária está impactando diretamente no tempo de espera, tornando o atendimento mais demorado que o habitual”, disse.

A Casa de Saúde disse que está mobilizando esforços para melhorar a eficiência do atendimento. “Pedimos a compreensão de todos nesse momento desafiador. Juntos, podemos enfrentar essa situação e proteger nossa comunidade. Reforçamos a importância de medidas preventivas como eliminar possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti”.