Casa de Cultura celebra 42 anos de uma bela história

A noite desta quarta-feira,29, foi momento marcante para as pessoas que gostam e valorizam a cultura. Foi comemorado o 42º aniversário da Casa de Cultura de Manhuaçu “Ilza Campos Sad” (Palácio da Cultura), onde está guardada belas histórias do município e da região, em páginas de jornais, revistas, livros e fotos. Participaram da noite comemorativa, a presidente da Fundação Manhuaçuense de Cultura (Fumacult), professora Celeste Fraga, o presidente da Academia Manhuaçuense de Letras, Luiz Gonzaga Amorim, Secretário de Cultura, Daniel Vieira, o poeta, Benoni da Paixão (representando a ACLA). Membros da Academia Manhuaçuense de Letras, convidados, além de profissionais da Imprensa prestigiaram do momento festivo.

A apresentação musical ficou sob a responsabilidade do Trio de Ouro (Maestro Anastácio, Waldir Lino e Alcino Tupini), que foram agraciados com o Diploma de Honra ao Mérito. O pianista Carlos Henrique também fez uma belíssima apresentação.

O cerimonial foi conduzido pela acadêmica, Marinez Bragança, que ressaltou a história do surgimento da Casa de Cultura de Manhuaçu. No dia 8 de novembro de 1981, numa reunião realizada na Superintendência Regional de Ensino, a professora Ilza Campos Sad deu a ideia para criar a Casa de Cultura, onde poderia ser guardada a história da região e ser local para pesquisas, visitação e, onde as pessoas pudessem enriquecer o conhecimento. Passados 42 anos, hoje o espaço recebe estudantes, pesquisadores e pessoas que têm curiosidade em saber sobre Manhuaçu, que já foi um país em Minas por 22 dias.

Para marcar esse novo tempo, a presidente da Fumacult, Celeste Fraga e o presidente da AML, Luiz Amorim entregaram aos acadêmicos, a Carteira de identificação. Os colaboradores, que dia a dia estão na Casa de Cultura realizando trabalhos artísticos diversos, também receberam a Carteira de Colaboradores.

Fonte: Portal Caparaó