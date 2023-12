Carroças proibidas em BH a partir de 2026

O prazo para tirar as carroças puxadas por cavalos das ruas de Belo Horizonte termina em 2026. A lei sancionada nesta semana foi recebida com entusiasmo pelos defensores da causa animal. Para quem depende da renda dos carretos, a preocupação é grande.

As carroças devem ser substituídos por mecanismos de tração motorizada

O prefeito de BH, Fuad Noman (PSD), assinou também um decreto que cria uma comissão especial para elaborar um plano de substituição gradativa das carroças.

A comissão vai analisar e apresentar propostas para capacitação e requalificação profissional para os carroceiros. O objetivo é trazer uma alternativa para que eles sejam reinseridos no mercado de trabalho. Além disso, o grupo deverá trazer alternativas para a proteção dos animais.

A comissão terá 90 dias para apresentar o plano detalhado das ações a serem adotadas, objetivos, responsáveis e prazos de implementação.

Fonte: Hoje em Dia