Carro com placa de T. Otoni cravado de tiros é encontrado tombado em Francisco Sá, distrito de Carlos Chagas

Uma picape Fiat/Estrada foi encontrada em uma estrada vicinal de Francisco Sá, zona rural de Carlos Chagas. Segundo informações da polícia o veículo foi encontrado nessa quarta (24), após denúncia de moradores.

As investigações estão a cargo da Polícia Civil de Nanuque. Informações oficiais repassadas ao @jornaldiarioteo dão conta que o motorista estaria fugindo, porém não se sabe quem estava dirigindo, o porque da fuga e sobre as marcas de disparos de arma de fogo no veículo. Tudo está em investigação.

A hipótese levantada, a partir de testemunhas, moradores do campo em Francisco Sá, é que se trata de furtadores de gado.

O Diário também conversou com alguns moradores locais. Estes disseram que homens estariam furtando gado na madrugada na região. Matando e limpando os animais no meio do mato, e deixando só a buchada, e em cima desta uma moeda de R$ 0,50 centavos. Apesar dessa linha de investigação a partir das denúncias, a polícia não confirma estas notícias, visto que o caso está sendo investigado.

Ainda conforme habitantes locais que o Diário conversou, na última quarta os furtadores foram surpreendidos por fazendeiros. Na fuga tombaram o carro e continuaram a fugir a pé. Eles disseram ainda que trata-se de um empresário do ramo de açougues e espetinhos em Teófilo Otoni. Mas o nome não pode ser revelado visto que a PC está em busca de elucidar esta denúncia.

Mais informações a qualquer momento.

Fonte: Diário de Teófilo Otoni