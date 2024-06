Carro capota no bairro das Graças depois de colisão

CARATINGA – Um veículo de pet shop capotou na manhã dessa quinta-feira (6), no bairro das Graças, depois de se envolver uma colisão.

De acordo com informações do inspetor Luiz Tarcízio, da Polícia Rodoviária Federal, o acidente envolveu dois veículos, um Onix e o Mobi, que é de um pet shop. “A condutora do Mobi seguia sentido ao bairro das Graças e a do Onix foi cruzar a pista, parece que estava indo sentido ao Casu. Ela interceptou a manobra do Mobi, provocando capotamento”, explicou.

Segundo o sargento Silvestre, do Corpo de Bombeiro Militar, a vítima do carro capotado estava consciente e orientada, porém queixando-se de dores na região do crânio. “Ela foi feita levada ao hospital Nossa Senhora Auxiliadora por nossa equipe, a outra condutora não teve ferimentos, porém estava muito nervosa e foi atendida pela equipe da EcoRioMinas”, disse o bombeiro militar.