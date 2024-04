Carreta tomba na BR-116 em Leopoldina e parte da carga de cerveja é saqueada

LEOPOLDINA – Uma carreta carregada com cerveja tombou na BR-116 nesta segunda-feira (08) em Leopoldina. O acidente aconteceu no KM 780 da rodovia e o veículo seguia do Rio de Janeiro para a Bahia, quando o motorista perdeu o controle em uma curva e acabou tombando. O condutor de 38 anos sofreu ferimentos leves e segundo as informações, parte da carga foi saqueada.

A Ecoriominas e a Polícia Rodoviária Fedral estiveram no local para registro e retirada do veículo da rodovia.

As causas e os possíveis saqueadores serão investigados. Vale lembrar que saquear carga é crime com pena que pode chegar a reclusão de 3 (três) a 8 (oito) anos, se a subtração for proveniente de cargas de veículos acidentados em rodovias.

Fonte: O Vigilante Online