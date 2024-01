Caratinga terá Copa de Basquete

CARATINGA- A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes e da Superintendência de Esportes irá realizar nos dias 24 e 25 de fevereiro, a Copa Caratinga de Basquete nas categorias sub 18 e adulto.

O evento receberá equipes de Caratinga, Manhuaçu, Ipatinga, Coronel Fabriciano, Raul Soares, Governador Valadares e Piedade de Caratinga. O objetivo da competição é fomentar e fortalecer a modalidade de basquete no município.

Além da competição de basquete, já está definida a 2ª edição da Copa Caratinga de Voleibol que acontecerá entre os dias 21 e 23 de junho, repetindo o evento ocorrido em 2023 e que fez parte das comemorações do aniversário de Caratinga. E, no segundo semestre, haverá ainda, as edições das modalidades de Futsal e Handebol voltadas para a base e o público adulto.