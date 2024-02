Caratinga tem Dia D de Combate à Dengue

CARATINGA- Neste sábado (24), a cidade de Caratinga estará mobilizada no Dia D de Combate à Dengue. Os agentes de combate a endemias estarão nas ruas, realizando uma grande ação de panfletagem para conscientizar a população sobre a importância de eliminar os focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya.

A panfletagem será realizada em diversos pontos da cidade, com orientações sobre como evitar a proliferação do mosquito, como não deixar água parada em recipientes e eliminar possíveis criadouros. Além disso, serão distribuídos materiais informativos com sintomas das doenças transmitidas pelo Aedes aegypti e formas de prevenção.

“O Dia D de Combate à Dengue em Caratinga é uma iniciativa importante para conscientizar a população e mobilizá-la no combate a essa doença. A participação de todos é fundamental para manter a cidade livre do mosquito e garantir a saúde de todos os moradores. Junte-se a nós nessa luta contra a dengue”, destaca a Prefeitura.