CARATINGA RENDE HOMENAGENS A ZIRALDO

Cartunista Edra organizou “Ação de Afeto” e fez desenho em homenagem ao caratinguense

CARATINGA- Ziraldo homenageado em sua terra natal. O cartunista Edra externou, mais uma vez, sua admiração ao ilustre caratinguense, com um desenho em homenagem à sua partida, ocorrida em 7 de abril e uma ação de afeto, com exposição e interação dos caratinguenses com a obra do pai do Menino Maluquinho.

AÇÃO DE AFETO

Uma ação de afeto para Ziraldo. Foi um sucesso a ação desenvolvida na Casa Ziraldo de Cultura, em Caratinga. O movimento organizado pelo cartunista Edra foi uma homenagem para Ziraldo, que faleceu no domingo (7). De quarta-feira (10) a sexta-feira (11), o espaço recebeu exposição da obra de Ziraldo e ganhou um ambiente especial para registro de fotos com a tradicional panela na cabeça.

O organizador, cartunista Edra, destaca que a intenção foi proporcionar mais uma homenagem para o grande artista de Caratinga. “No mesmo dia da notícia da morte, nosso amigo Dedéu, do Departamento de Cultura da Prefeitura, mandou uma mensagem propondo uma homenagem. Então, pensei, para não passar essa data em branco, essa ação de afeto, uma oportunidade da população de Caratinga interagir com mensagens sobre Ziraldo. Fizemos um pequeno cenário com a foto de Caratinga, para a pessoa fazer uma filmagem ou uma foto. Disponibilizamos papel para quem desejasse escrever uma mensagem, fez parte da sua infância, uma mensagem de carinho. As crianças puderam desenhar, interagir”.

E, claro, que não poderia faltar uma menção ao Menino Maluquinho, famoso personagem com sua inseparável panela. Uma escola da rede municipal também se apresentou, abrilhantando o evento, cantando “Menino Maluquinho “, de Milton Nascimento. “Foi um sucesso. Deixamos aqui também as panelas para aqueles que desejassem tirar foto com a panelinha, família toda. Uma ação de amor e de certa forma de alegria e gratidão a tudo que o Ziraldo representa para nossa literatura, cultura, no mundo, no Brasil e, principalmente, na nossa cidade. Meu agradecimento a todos pela participação e envolvimento na campanha, agitando as redes sociais”.

DESENHO DE EDRA

Outra homenagem prestada a Ziraldo, foi o desenho que ilustrou a capa da edição especial do DIÁRIO DE CARATINGA, veiculada no dia 9 de abril, de autoria do cartunista Edra.

A imagem, que representa São João Batista, padroeiro de Caratinga, carregando Ziraldo, repercutiu bastante nas redes sociais.

“Fui tomado por uma imensa emoção ao deparar-me, pela manhã, com o meu desenho em homenagem ao Ziraldo estampado na capa da edição de hoje do Diário de Caratinga (09/04/2024). Abalado com o impacto da triste e dolorosa notícia, o desenho foi feito num momento turbulento em meio a polvorosa onda de ligações, mensagens nas redes sociais e contatos para entrevistas de jornalistas da imprensa local, regional e nacional. Ainda assim, acho que consegui, através desta singela homenagem, simbolizar todo sentimento que envolve este momento. Não tenho palavras para agradecer a todos do Diário por deixarem expresso na matéria da referida publicação toda a minha trajetória e do reconhecimento acerca da minha dedicação em relação a vida e ao legado da obra do mestre Ziraldo. Ziraldo ETERNO. O maluquinho genial de Caratinga”, declarou Edra. Confira as mensagens que o cartunista recebeu:

“Parabéns pela sensibilidade meu amigo EDRA, conseguiu reunir nesta arte grandes virtudes do ser humano: DEUS – AMIZADE e SEU AMOR IMENSO POR CARATINGA / A semeadura é livre meu amigo. A colheita é obrigatória. Você sempre irá colher o bem que plantar. É você, com sua dedicação, sua admiração e respeito ao mestre Ziraldo, contribuiu, contribui e continuará contribuindo com todo esse repasse de conteúdo e ativando memórias afetivas por esse mundo afora. Nada mais justo para vc do que essa colheita. Parabéns. – Domingos Antunes Guimarães

“Desenho belíssimo, expressa sentimento ao homenageado e muita inteligência do autor. Parabéns!!!” – Berenice das Graças Pereira

“Parabéns Edra , genial! Essa saiu da profundeza de sua alma poética / Chega ser intrigante! Estou observando a homenagem que ‘Edra Cartunista fez nessa charge já há algumas horas, e faço minha limitada leitura. Segundo noticiado Ziraldo morreu dormindo, e na charge além de dormindo Ziraldo parece estar sorrindo, talvez sonhando, sim, com as palmeiras imperiais, com a catedral e a Pedra Itaúna – com o antigo Caratinguinha que te viu crescer. Apesar do ângulo da arte de Edra, vamos um pouco além; na sensibilidade da alma poética que chorando ainda sangra, Edra mostra que as palmeiras imperiais não são tão altas, nem a catedral, nem a Pedra Itaúna e nem mesmo as aves conseguiram alçar vôo tão alto e ofuscar a idéia da grandeza e o legado deixado pelo Caratinguense que subiu ainda mais às alturas” – Mandruvachá Contos Causos Prosas de Roça

“Sim, realmente você nos passou todo o sentimento envolvido neste triste momento – Raquel Küster Pisani Gerulis

“Com certeza o mestre deve estar lhe respondendo lá em cima daquele jeito: “É duca…” – Wagner Martins

