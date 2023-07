Caratinga registrou mais de 600 casos de violência contra a mulher na Polícia Civil e 14 pelo SUS em 2022

CARATINGA – O painel “Olhares sobre a Violência Contra as Mulheres”, da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) apresenta os dados de saúde retirados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) e de registros estatísticos da Polícia Civil.

Os dados foram estruturados em 19 abas de fácil compreensão e nas quais é possível acessar gráficos e mapas sobre características das mulheres vítimas de violência, tipos de violência, local e ano da ocorrência.

Conforme o site, no ano de 2022, Caratinga teve 14 casos registrados pelo SUS e 609 casos registrados pela Polícia Civil. Dos casos registrados pelo SUS, a maioria foi em residência, envolvendo vítimas com idade entre 20 e 39 anos.

Já nos 609 casos registrados pela Polícia Civil em Caratinga, dentre eles, 10 se trata de violência sexual, três de violência psicológica, 96 de violência física e três de feminicídio tentado ou consumado.

A violência contra a mulher é um agravo de notificação compulsória. Assim, todo serviço de saúde público ou privado, ao receber um caso suspeito ou confirmado, obrigatoriamente, deve notificar o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Os dados de saúde utilizados no painel foram retirados desse sistema.

O painel foi apresentado em sessão aberta dos cases premiados do Desafio 8M, nesta quarta-feira (5).