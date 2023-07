Reaberto cadastro para castração de cães e gatos na área urbana

CARATINGA- Foi reaberto, no Portal da Prefeitura de Caratinga, o cadastro para castração de cães e gatos, através da Unidade Móvel de Esterilização de Animais (Castramóvel).

O cadastro é exclusivo para os animais residentes na área urbana do município.

Os tutores interessados devem realizar o cadastro no site da Prefeitura de Caratinga (link CASTRAMÓVEL).

PRÉ-REQUISITOS PARA ATENDIMENTO:

– Ser maior de 18 anos;

– Residir no Município de Caratinga;

-Ser inscrito no Cadastro Único;

– Ser membro de família de baixa renda;

– Portar carteira de identidade, CPF, e comprovante de residência atualizados.

Além disso, os animais a serem castrados devem ter idade superior a seis meses e inferior a 10 anos e não possuir raça definida.