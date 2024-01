Caratinga registra 381 novas empresas em 2023

CARATINGA- Caratinga encerrou o ano de 2023 com um total de 381 novas empresas constituídas em todo o município. O número representa um crescimento de 9,17% em relação a 2022, quando foram registrados 349 novos empreendimentos.

Analisando apenas o mês de dezembro, o avanço é significativo. O mês fechou com 37 novas empresas abertas, uma alta de 94,74% em relação ao mesmo período de 2022 (19 registros).

Em relação aos encerramentos, o ano de 2023 apresentou um total de 213 registros baixados em Minas, contra 191 extinções em 2022, representando uma variação de 11,52%. Ou seja, o número de empresas abertas foi quase duas vezes maior que a quantidade de negócios fechados.

MINAS

O balanço anual também informa o volume de empresas abertas por município. Belo Horizonte lidera o Top 10, com 21.948 novas empresas constituídas no período. Em seguida, aparecem: Uberlândia (5.116); Contagem (2.968); Juiz de Fora (2.351); Montes Claros (1.888); Uberaba (1.819); Betim (1.351); Divinópolis (1.246); Governador Valadares (1.226); e Ipatinga (1.130).

Na região, Caratinga lidera com 381 novas empresas, seguida por Inhapim (54), Ubaporanga (33), Piedade de Caratinga (26), Bom Jesus do Galho (23), Vargem Alegre (21), Santa Bárbara do Leste (20), Pingo-d’Água (14), Santa Rita de Minas (13), São Domingos das Dores (13), Entre Folhas (10), São Sebastião do Anta (9), Imbé de Minas (5) e Córrego Novo (3).

O balanço total dos registros mercantis teve início em 2019 e o levantamento considera empresas de qualquer porte, com exceção dos microempreendedores individuais (MEIs), cujas inscrições são realizadas diretamente no Portal do Empreendedor, do Governo Federal, sem passar pelas juntas comerciais estaduais.