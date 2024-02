Caratinga e Piedade de Caratinga receberão Relíquias de Santa Terezinha

Mais de 70 cidades brasileiras receberão a partir desta quinta-feira, 1º de fevereiro, a Peregrinação das Relíquias de Santa Teresinha. Caratinga e Piedade de Caratinga estão no cronograma, recebendo a peregrinação em 23 a 25 de junho (Caratinga) e 29 de junho a 1º de junho (Piedade de Caratinga).

A programação oficial inclui Missas especiais, momentos de oração e vigílias.

É a quarta vez que a urna com as relíquias de primeiro grau vêm ao Brasil. As relíquias são um fêmur e ossos do pé da santa da pequena via. As relíquias expressam a dimensão missionária da santa que “tinha o desejo de percorrer a terra e anunciar Jesus Cristo”, informou a Ordem dos Freis Carmelitas Descalços no Brasil a ACI Digital.

A peregrinação das relíquias de Santa Teresinha ao Brasil foi um pedido da Ordem dos Freis Carmelitas Descalços no Brasil a basílica de Santa Teresinha em Lisieux, na França. Segundo os carmelitas, “o itinerário” da peregrinação “”foi organizado a partir da presença do Carmelo Descalço no Brasil”, em “lugares de referência” onde “os frades, as monjas e os carmelitas seculares” estão presentes. Foram acrescentados outros lugares para que os fiéis participem, seja por proximidade ou comodidade deles.