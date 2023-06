Caratinga abriu 146 novas empresas nos primeiros cinco meses de 2023

DA REDAÇÃO- Minas Gerais fechou o mês de maio com 7.161 novas empresas abertas em todo o estado, o que representa avanço de 1,83% em relação ao mesmo mês de 2022, quando foram abertas 7.032 novas empresas. No acumulado do ano, já são 35.553 novos empreendimentos abertos em Minas, um salto de 10,6% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram registrados 32.138 novos negócios abertos.

Os dados da Jucemg mostram também que Belo Horizonte segue como o município onde mais empresas são abertas em Minas. No total de novos negócios inscritos em maio, 1.841 foram instalados na capital. Na sequência, aparecem, pela ordem, Uberlândia (472), Contagem (268), Juiz de Fora (177), Montes Claros (167), Uberaba (128), Betim (126), Patos de Minas (95), Divinópolis (90) e Governador Valadares (89).

Em relação ao município de Caratinga, conforme dados obtidos junto a Jucemg, foram de janeiro a maio de 2023 o total de 146 aberturas de empresas. Por outro lado, 90 empresas foram encerradas. Já no mesmo período do ano passado foram 151 novos negócios e encerramento de 84.

Somente no mês de maio de 2023 foram instaladas 32 novas empresas e 20 empresas baixadas. Os números consideram empresas de qualquer porte, com exceção dos MEIs (microempreendedores individuais), cujas inscrições são realizadas diretamente no Portal do Empreendedor do governo federal, sem passar pelas juntas comerciais estaduais.