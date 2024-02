Campeonato Beneficente de Voleibol

CARATINGA- Aconteceu no último domingo (4), na comunidade Córrego de São Pedro em Sapucaia – distrito de Caratinga, o 1º Campeonato Beneficente de São Pedro de Voleibol. O evento foi realizado com o intuito de angariar fundos para a reforma da Igreja Católica de São Pedro.

Participaram do evento cinco equipes masculinas, três equipes femininas e duas equipes mistas com um total de 68 participantes.

No masculino, a equipe do Sogima foi campeã vencendo a equipe Moralina. No feminino, a equipe Atlética Lá Fênix venceu a equipe de Santana do Tabuleiro que ficou com o vice-campeonato e o título da categoria mista ficou com a equipe do Sacramento.