Campanha de Vacinação Antirrábica chega à sede no sábado

Confira a lista de postos de vacinação nos bairros

CARATINGA- A Campanha de Vacinação Antirrábica 2023 chega à sede de Caratinga neste sábado (2/9). A campanha teve início em julho nos distritos.

A previsão é que sejam vacinados 13.900 cães e 2.540 gatos, totalizando 16.440 animais imunizados ao final da Campanha que vai até o dia 22 de setembro.

Duas equipes do Departamento de Vigilância Epidemiológica estarão a cada semana em um distrito. De segunda a quinta-feira as duas equipes percorrerem as propriedades rurais realizando a vacinação. Na sexta-feira, acontece o Dia D da Campanha no distrito onde as equipes estão atuando. Neste dia uma equipe permanece com a vacinação nas propriedades rurais e a segunda equipe realiza a vacinação de casa em casa na sede do distrito.

Na sede de Caratinga, para atendimento aos bairros, o Dia acontecerá no sábado, 2 de setembro, no horário das 8h às 17h, com intervalo para almoço das 11h30 às 13h30. São 23 postos de vacinação, confira cada localidade no quadro.