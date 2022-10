Campanha contra a pólio e multivacinação é prorrogada até o dia 21 de outubro

CARATINGA- Com o objetivo de ampliar a imunização contra poliomielite, a Prefeitura de Caratinga, conforme orientação do Ministério da Saúde irá prorrogar até o dia 21 de outubro a Campanha de Vacinação Contra a Poliomielite e a de multivacinação.

Caratinga, assim como a grande maioria dos municípios do Brasil, não atingiu a meta de cobertura vacinal estipulada pelo Ministério da Saúde. O município, mesmo com a intensificação e prorrogação destas campanhas de vacinação, já realizadas anteriormente alcançou apenas 67,03% de cobertura vacinal. A meta é vacinar 95% do público-alvo. Esta nova prorrogação é uma oportunidade de aumentar o percentual de crianças imunizadas.

A Campanha Nacional contra a Poliomielite é voltada para crianças de um ano até quatro anos, 11 meses e 29 dias de idade. A vacinação para todo este público é feita com a pólio oral, a gotinha. Já a campanha de multivacinação se destina a atualização do cartão vacinal das crianças e dos adolescentes de até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Na multivacinação será realizada a aplicação de diversos imunizantes.

É importante que os pais e responsáveis encaminhem as crianças e adolescentes para as Unidades Básicas de Saúde para a vacinação contra a Poliomielite e também para a atualização do cartão de vacinação, para que se possa ampliar a cobertura de imunizantes da nossa população.

Todas as Unidades de Saúde do município estão abertas para a vacinação das 8h30 às 10h e das 13h30 às 16h. As Unidades do Saúde na Hora que são as dos Bairros Santa Zita, Santa Cruz, Limoeiro e Anápolis, a vacinação também acontece no período da noite, das 17h30 às 21h00. Para se vacinar, crianças e adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis.

É necessário apresentar documento de identificação com foto, cartão SUS ou Certidão de Nascimento, além da caderneta de vacinação, para que seja avaliada também a necessidade da aplicação de outras vacinas.