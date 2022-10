Operação Sicário: ação conjunta mira organização criminosa

Mandados foram cumpridos em Belo Horizonte, Caratinga, Ipanema, Lajinha e Mutum

DA REDAÇÃO – Na manhã desta quarta-feira (5), foi desencadeada a operação Sicário, cujo alvo foi uma organização criminosa envolvida com o tráfico de drogas. A ação foi coordenada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e contou com a participação do Ministério Público, Polícia Civil e Polícia Militar. Foram cumpridos um total de 30 mandados de busca e apreensão nas cidades de Belo Horizonte, Caratinga, Ipanema, Lajinha e Mutum. Ao todo, seis pessoas foram presas em flagrante no curso dos trabalhos.

As medidas cautelares foram deferidas pela Justiça após investigações indicarem a participação de dois suspeitos na liderança do tráfico de drogas na região do Rio Doce. Os investigados foram presos por meio de ações do Gaeco em 2021 e em outubro deste ano, na cidade de Mutum. Além disso, as forças policiais identificaram diversas pessoas residentes nessa cidade e localidades próximas que atuavam sob ordens diretas desses presos, que chegaram a fazer parte do programa “Procura-se”, dado o grau de periculosidade deles.

Balanço

Com o cumprimento das buscas, três pessoas foram presas em flagrante por tráfico de drogas (duas em Mutum e uma em Caratinga); e outras três por posse ilegal de arma de fogo, em Lajinha, Mutum e na cidade de Chalé.

Nos alvos da operação, foram apreendidos dois revólveres calibre 22; um revólver calibre 38; 56 munições intactas calibre 22; 12 munições deflagradas calibre 22; três munições intactas calibre 32; três celulares; quase R$5 mil em dinheiro; joias de ouro; 13 tabletes, quatro barras e porções menores de maconha; material para embalar drogas; uma balança e um veículo.

A operação contou com a participação de 48 policiais civis lotados em unidades vinculadas ao 12º Departamento de Polícia Civil em Ipatinga; 89 policiais militares lotados em unidades policiais pertencentes à 12ª Região de Polícia Militar; e dois promotores de Justiça.